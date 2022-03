WhatsApp: ¿Cómo saber si mi celular seguirá teniendo el servicio después de abril 2022?

Recientemente se anunció que WhatsApp dejaría de funcionar en una lista determinada de dispositivos, pero realmente ya no va a funcionar en sistemas operativos específicos y no en terminales y así es como puedes saber si aún tendrás acceso a esta app o no.

A pesar de que el último cambio importante de la plataforma ocurrió en noviembre de 2021, la realidad es que está afectando a pocos dispositivos, lo que se ha comunicado es que ya no funcionará en Android 4.1, con esto podemos estar más tranquilos ya que este sistema operativo ya tiene bastante tiempo de haberse lanzado en el mercado, desde el 2011 está activo por lo cual explica que pocos usuarios se vean realmente afectados.

¿Mi cuenta de WhatsApp seguirá funcionando?

Para conocer qué versión de sistema operativo tienes solo es cuestión de ir a configuración o ajustes, acerca del teléfono y ahí podemos ver la versión de Android que está instalada en el dispositivo, incluso también si hay alguna actualización disponible, entonces de forma independiente a si nuestro dispositivo aparece o no en las listas que se han publicado en internet, si contamos con una versión superior de Android 4.1 podemos seguir disfrutando de WhatsApp.

En el caso de iOS es muy similar ya que todos los iPhone con versiones anteriores a iOS 10 dejarán de funcionar con WhatsApp, actualmente los iPhone 6s cuentan con la versión 15 de este sistema por lo que aún resta bastante tiempo para que dejen de funcionar con Whatsapp aunque Apple ya no les esté dando soporte.

Para verificar que versión de sistema operativo tenemos, hay que ir al apartado de Ajustes, general y en información podemos conocer que sistema operativo tenemos en el iPhone incluso también conocer si existe una nueva versión del mismo.

Finalmente, todas las listas que hay en internet de dispositivos que dejarán de tener acceso solo es una referencia ya que el punto importante es el sistema operativo que tenemos instalado, en el caso de Android hay que tener una versión superior a 4.1 mientras que en iPhone iOS 10, si contamos con estos requisitos podemos seguir usando WhatsApp sin problema al menos durante este 2022.

