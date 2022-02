¿Por qué no debes dejar que tu celular se descargue por completo?

Uno de los dispositivos electrónicos más utilizados hoy en día son los equipos celulares, diariamente son utilizados por usuarios en todo el mundo, ya sea para realizar llamadas, enviar un mensaje, o incluso acceder a redes sociales. Algunas de estas personas lo utilizan con mayor frecuencia, haciendo que su batería se descargue por completo, lo cual podría ser dañino para algunas baterías actuales. Aquí te explicamos por qué.

Anteriormente, se decía que todas las baterías se tenían que usar hasta que se agotaran por completo, para posteriormente volver a recargarse. Esta información se debe a que hace tiempo las baterías estaban fabricadas de otros materiales como níquel o cadmio, elementos en los que resultaba mejor acabarse toda la batería antes de volver a cargar.

En la actualidad, las baterías están hechas de iones o polímeros de litio, los cuales tienen una vida aproximada de 3 a 5 años, todo depende los usos y cuidados que el usuario le de. De acuerdo con los informes del sitio web Phone House, medio que se especializa en dispositivos móviles, es recomendable poner a cargar el celular antes de que su batería se agote totalmente.

¿Cuándo es recomendable poner a cargar el celular?

Los ciclos de carga actuales son distintos a los de las baterías de hace años, ahora es recomendable poner a cargar un celular cuando tiene un 15% de batería. Para poder medir la vida útil de las mismas se utilizan ciclos de carga, los cuales se registran cuando el equipo llega al 100% , por consiguiente tampoco se recomienda cargar el teléfono a su máxima capacidad, ya que si hacemos esto estaremos creando más ciclos de vida que pueden degradar la batería.

La recomendación, según el mismo portal, es recargar el celular cuando tenga entre el 15% y 30%, y desenchufar cuando esté en 80% a 90%. Sin embargo, si dejamos cargar nuestro dispositivo al 100% no tendrá averías pero en largo plazo su batería podría comenzar a degradarse.

¿Qué sucede con los iPhone?

Hay varios estudios que apuntan a que los porcentajes antes mencionados son los más adecuados para las baterías. Para poder mantener este porcentaje existen varias herramientas que podemos aprovechar, en iOS 13 hay una función que hace que el dispositivo detenga su carga al 80% mediante inteligencia artificial para poder regular todo y que esté justo al 100% cuando lo tienes que usar.

¿Qué sucede con Android?

En el caso de Android depende del fabricante, hay algunos que también implementan esta tecnología que regula la carga para no llegar al 100%. En caso de que tu dispositivo no tenga esta función, hay contactos inteligentes que te pueden ayudar a desconectar el teléfono, solo es cuestión de programar cuánto tiempo quieres dejar cargando tu celular y automáticamente se desconectará.

A pesar de que no hay ningún peligro por dejarlo cargando toda la noche, siempre es mejor no hacerlo para no degradar con el paso del tiempo la batería y que también nos ayude a tener mejor autonomía durante el uso del dispositivo.

Finalmente, otra recomendación para cargar tu dispositivo, es retirar su funda en caso de que notes cambios de temperatura en el mismo, con esto también se evita la degradación de la misma, así como también siempre usar su cable y cargador original para no tener ningún problema.

