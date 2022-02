¿Qué pasa si cargo mi celular con un cargador que no es el suyo?

Es probable que en alguna ocasión hayas necesitado cargar tu teléfono celular con un cargador que nos tuyo, es decir que te prestó algún amigo en la escuela, que tomaste de otro dispositivo porque se "veía similar" o simplemente perdiste el "original" y adquiriste alguno genérico, pero, ¿Hacer esto afecta al celular? Aquí te contamos.

¿Qué ocurre cuando cargas el celular con un cargador de otra marca?

Lo primero que debes saber es que la industria de telefonía ha buscado estandarizar el voltaje y amperaje que suministran los cargadores, siendo actualmente para la gran mayoría de 5V con variaciones que van de 1 a 3A, en carga rápida. Si bien, es recomendable siempre utilizar el cargador original que ha sido diseñado para el equipo, actualmente es mínima la probabilidad de que afecte en alguno utilizar otro cargador que no es el de fábrica.

Ahora bien, no es malo cargar un móvil con un cargador que no sea original, genérico, sin embargo, es recomendable que cuente con las características más parecidas al original, es decir, voltaje y amperaje. Adicional a ello, debes saber que también en los cargadores genéricos existen calidades, que van desde la construcción del producto hasta los componentes internos, por eso no es recomendable dejarse llevar por el precio más económico.

No es regla, pero en general suele ocurrir con los cargadores más económicos que sacrifican componentes internos entre los que destacan transformadores, elevando el riesgo de cortos o fallos, además de que los conectores suelen ser de mala calidad y terminan rompiéndose.

¿Pasa algo si cargas un celular con otro cargador más potente?

En el caso de los cargadores de mayor wataje, dependerá más de la calidad del mismo, como lo hemos mencionado antes, el estándar actual es 5V, sin embargo existen cargadores que entregan mayor amperaje ayudando a que la carga del dispositivo sea más rápida.

Actualmente, encontramos cargadores que indican 15W, 30W, 40W, sin embargo, pocos son los celulares compatibles con un sistema de carga "tan rápido". Por ello, lo más probable es que tu dispositivo continúe operando con normalidad, sin embargo se cargará a la velocidad normal, es decir, no aprovechará el sistema de carga rápida.

Este tipo de cargadores suele venir acompañado con un sistema capaz de detectar el consumo que requiere el dispositivo conectado, entregando únicamente lo que necesita, lo que ayuda a reducir el riesgo de un daño en el equipo. Además suele detectar cuando este ha sido cargado al 100%, para dejar de suministrar corriente.

Una vez más, te recomendamos no adquirir cargadores que difieran de las características originales que requiere tu equipo, y menos optar por soluciones económicas que carezcan de estos sistemas de regulación de potencia.

SEGUIR LEYENDO:

¿Qué pasa si dejas conectado el cargador a la luz sin el celular o la computadora?

¿De qué trata Desencanto? La serie del creador de Los Simpson que estrenará cuarta temporada