¿Qué pasa si dejas conectado el cargador a la luz sin el celular o la computadora?

Existen diversos rumores acerca de si dejar conectado un cargador de teléfono o de laptop a la corriente eléctrica puede ser dañino para el accesorio o para tus dispositivos, además de aumentar el consumo de luz en casa. ¿Pero esto es una realidad o es un mito? Aquí te contamos.

Con el paso de los años, los equipos electrónicos han ido añadiendo nuevas funciones y herramientas que además de ayudarnos a mejorar su desempeño, los han preparado para ser más resistentes (en algunos sentidos), siendo uno de ellos la protección contra sobrecarga, algo que también se ha implementado en sus accesorios.

En el caso de los cargadores originales, la mayoría de los existentes en el mercado no solo cuentan con la tecnología suficiente para poder soportar variaciones en el voltaje; sino que también son capaces de saber cuándo un equipo ha sido cargado en su totalidad.

¿Aumento en el consumo de luz?

Otro de los mitos que gira en torno a dejar conectado un cargador a la toma eléctrica tiene que ver con un aumento en el consumo de luz. Si bien, es verdad que dejar conectado cualquier dispositivo o accesorio genera cierto consumo de luz, ya que no envía la misma cantidad de Watts al estar en reposo, en la mayoría de los casos es mínimo que no alcanza a reflejarse como un significativo en el recibo.

En el caso de los cargadores para celular, la cantidad de energía que pueden consumir, sin estar conectados a un celular, es menor a 0.2 Watts por hora. De acuerdo a los parámetros de CFE el costo por consumo es el siguiente:

Consumo básico: 0.793 pesos por cada uno de los primeros 75 kWh.

Consumo intermedio: 0.956 pesos por cada uno de los siguientes 65 kWh.

Consumo excedente: 2.8 pesos por cada kWh adicional.

Por lo tanto, si un cargador de teléfono en estado de reposo consume 0.2 Watts por hora, dejarlo conectado un día equivaldría a 0.0002KWh, lo que se traduce en centavos por día.

Sin embargo, la recomendación es evitar dejar conectados los dispositivos, accesorios o cualquier otro objeto cuando este no se use, ya que si bien no impacta de forma masiva nuestra economía, si genera un impacto en masa para el medio ambiente y en general desgasta más rápido el dispositivo, disminuyendo su tiempo de vida.

