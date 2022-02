God of War, el port de Sony que hacía falta para la PC

A pesar de que God of War salió en abril de 2018 como juego exclusivo para PlayStation 4, el título sigue generando éxitos, pues a menos de un mes de haberse relanzado pero ahora para PC, llegó a los 2 millones de copias vendidas en Steam hace un par de días. Esto no es de extrañar, pues se trata de uno de los mejores títulos que hay para la consola de la generación pasada de Sony.

Las cifras de este juego son monstruosas, ya que en 2018 rompió un récord a tres días de su lanzamiento, pues fueron adquiridas 3.1 millones de copias, pero para 2021 seguía generando ventas, ya que el título acumuló más de 19 millones de copias comercializadas.

Las épicas batallas se podrán disfrutar en 4K. Foto: Especial

Anteriormente, Sony había lanzado otros de sus títulos para PC, como Horizon: Zero Dawn y Days Gone, pero su jugabilidad y desempeño gráfico no complacieron a los jugadores, por lo que hubo muchas críticas al respecto, pero nada de esto sucede con God of War, cuya experiencia es una joya en todo momento.

Lo que es un hecho, que tu PC debe tener una serie de especificaciones técnicas para que no falle, se ralentice o simplemente pierdas el progreso: se requiere un procesador y un sistema operativo de 64 bits; un procesador Intel i5-6600k (4 core 3.5 GHz) o AMD Ryzen 5 2400 G (4 core 3.6 GHz); memoria RAM de 8 GB; contar con una tarjeta gráfica NVIDIA GTX 1060 (6 GB) or AMD RX 570 (4 GB) y un almacenamiento de 70 GB de espacio disponible.

Esta sería una comparativa de la resolución gráfica del juego. Foto: Especial

Además, poder ver a Kratos en 4K es algo que sólo se había logrado en el PlayStation Pro y en el PlayStation 5, por lo que disfrutarlo en el monitor de la PC es una experiencia increíble, porque los jugadores tienen acceso a los 120fps. Además, si se tiene posibilidad de acceder a un DUALSHOCK4 y DUALSENSE la experiencia se complemente de mejor forma.

En cuanto a la historia, no hay ninguna modificación o extras, porque God of War es la misma versión que salió para la consola de Sony, por ello el enfoque es principalmente en las cuestiones técnicas, que es en punto en donde se cuenta con mayor innovación y algunas mejoras.

Aunque en la consola de la generación pasada lograba un desempeño aceptable, porque tardaba en cargar las cinemáticas y algunos combates, el poder de la PlayStation 5 ya no presentaba ese problema. Lo que queremos decir con esto, es que la versión para PC hace que God of War se sienta como una título de la nueva generación, ya sea por su desempeño visual y sencillamente porque su game play en los combates se siente tan vigente no parece un juego que salió al mercado hace casi cuatro años.

El argumento es el mismo: Han pasado años desde que Kratos tomó su venganza contra los Dioses del Olimpo. Habiendo sobrevivido la pelea final contra su padre Zeus, Kratos vive ahora con su joven hijo Atreus en el mundo de los Dioses Nórdicos, una tierra hostil habitada por feroces monstruos y guerreros. Deberá actuar como mentor y protector de su hijo, y tendrá que dominar la ira y enojo que tuvo durante muchos años y atar cabos sueltos.

