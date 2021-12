Filtran fecha de lanzamiento de God of War: Ragnarok; ¿cuándo llegará el videojuego para PS4 y PS5?

Desde hace más de un año, Sony y Santa Monica Studio anunciaron con bombo y platillo una nueva entrega de God of War, convirtiéndose así en uno de los videojuegos más esperados de 2021; sin embargo, por azares del destino, este año no pudo ser estrenado y hasta hace poco, cuando liberaron el primer tráiler oficial, se supo que llegará en algún momento de 2022.

Durante el showcase de PlayStation del pasado 9 de septiembre, Sony dio a conocer el primer avance del juego, que llegará exclusivamente para las PS4 y PS5, tal como la había adelantado semanas atrás David Jaffe, diseñador de videojuegos y creador de esta saga, ya que antes de ello se rumoraba que sólo estaría disponible para la consola de nueva generación.

God of War: Ragnarok se desarrollará justo después de donde terminó su precuela de 2018. En esta, sus protagonistas sortearon toda clase de inclemencias para poder esparcir las cenizas de Faye, esposa de Kratos y mamá de Atreus; el punto final es justo ese en el que llegan a la Tierra de los Gigantes y cumplen la última voluntad de la mujer.

El teaser oficial muestra cómo Atreus comienza a tener dudas sobre la guerra que se avecina (el Ragnarok), además de que tiene una gran crisis existencial, pues aunque su intención es buena, su padre Kratos no le permite combatir contra Asgaard ni esclarecer las dudas que tiene sobre Loki y su origen.

Filtran fecha de lanzamiento el juego

Tras el anuncio de su lanzamiento -en septiembre de 2020- se rumoró en redes sociales que esta nueva entrega de God of War llegaría en febrero de 2021, pero Cory Barlog, director del juego, lo desmintió. Y si bien PlayStation dijo que llegaría este año, después oficializó que lo lanzará en algún momento de 2022.

A pocos días de que finalice 2021, tenemos nueva información sobre este esperado videojuego que incluso compitió en la más reciente entrega de The Game Awards por el premio al título más esperado del próximo año. Algunos insiders que supuestamente revisaron la base de datos de PlayStation afirman que God of War: Ragnarok saldrá a la venta el 30 de septiembre y no en la primera mitad de año, como se creería.

Esta fecha no debe ser considerada oficial, ya que podría tratarse sólo de un día tentativo para lanzar el juego y lo mejor siempre será esperar la informacón oficial de Sony, PlayStation o Santa Monica Studio. Lo que sí es un hecho es que al ser uno de los juegos más esperados, este debe llegar antes de noviembre para que tenga posibilidades de competir por el premio Game of the Year (GOTY), máximo galardón que entregan en The Game Awards.

