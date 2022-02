Videojuegos "GRATIS": PlayStation ofrecerá acceso libre a su multijugador en PS4 y PS5, por tiempo limitado

A pocos días de celebrarse el14 de febrero en México, también conocido como el día del amor y la amistad, PlayStation se ha puesto "romántico" y ha anunciado que ofrecerá un fin de semana en el que abrirán su suscripción online para disfrutar del multijugador, de títulos que no son free to play.

El servicio estará gratis el próximo sábado 12 y domingo 13 de febrero, para las consolas de anterior y nueva generación, es decir PS4 y PS5. Sin embargo, es importante mencionar que no se podrá disfrutar del resto de ventajas de PS Plus, únicamente se podrá hacer uso del multijugador online.

Adicionalmente, para celebrar la fecha, PlayStation contará con diferentes enfrentamientos contra varios talentos especializados, como RafaelTGR, Laurix, Rosdri y ElBokeron en los videojuegos de NBA 2K22, FIFA 22, Rocket League y Call of Duty: Vanguard. Las partidas se transmitirán a través del canal de Twitch de PlayStation España el domingo a las 18:00.

Videojuegos gratis de PlayStation Plus en febrero

Como es tradición PlayStation ofrece, mes con mes, videojuegos gratis a través de la suscripción al servicio de PlayStation Plus, y febrero no podía ser la excepción. Este segundo mes del año incluye a Planet Coaster: Console Edition (PS5), Tina Chiquitina asalta la mazmorra del dragón: una aventura única (PS4) y UFC 4 (PS4).

Mientras que los jugadores de PlayStation 5, exclusivo para usuarios PS5: la Colección PS Plus (PS Plus Collection), una librería de 20 títulos definitorios del catálogo de PlayStation 4, pueden encontrar disponibles títulos como first party como third party: Bloodborne, God of War, The Last of Us Remasterizado, Monster Hunter World, Persona 5, Fallout 4, Final Fantasy XV Royal Edition, entre otros.

¿Cuánto cuesta la suscripción a PlayStation Plus?

Precio de la suscripción a PS Plus en 2022

Suscripción PS Plus 1 mes: 6.99 usd

Suscripción PS Plus 3 meses: 16.99 usd (5.67 usd/mes)

Suscripción PS Plus 12 meses: 39.99 usd (3.34 usd/mes)

