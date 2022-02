¡Cuidado! Nueva estafa en WhatsApp busca robar tus datos haciéndose pasar por una oferta de trabajo

WhatsApp es una de las plataformas de mensajería instantánea más utilizada en la actualidad por millones de personas, se usa en casi todo el mundo ya que es muy fácil realizar el envío y recepción de mensajes a través de esta aplicación que actualmente opera de forma gratuita.

Dado el nivel de popularidad que tiene esta app, se ha vuelto un blanco para estafas, algo que no es nuevo en internet pero que se debe de monitorear constantemente ya que cambia la manera en la que operan.

Recientemente se dio a conocer un caso en Instagram donde supuestamente se regalaría un iPhone 13 entre todos los que entrarán a una rifa en la que debían pagar 17 dólares por un boleto, si bien esta estafa se lanzó en otro continente, rápidamente se volvió viral en todo el mundo, logrando estafar a miles de usuarios.

Ahora sabemos, gracias a una persona que compartió su experiencia a través de Twitter, que en WhatsApp comenzó a circular un nuevo tipo de estafa, que tiene como objetivo recolectar datos personales de los usuarios, haciéndose pasar por una oferta de trabajo.

De acuerdo con los informes de dicho usuario, primero le escribieron mediante WhatsApp para ofrecerle una propuesta de trabajo, específicamente en el hospital universitario de la ciudad de León, seguido de esto solicitaron su identificación para poder proceder con el trámite, para supuestamente seguir con el papeleo. Adicionalmente, le solicitaron un pago para una supuesta prueba de covid que tendría que realizarse como protocolo.

Este tipo de estafa ha sido compartido por otros usuarios en internet, mismos que han pasado por la misma situación dejando expuesta su información personal, así como perdiendo el dinero que depositaron para la supuesta prueba de covid.

Recomendaciones para protegerte en internet

Lo primero que debes hacer es evitar realizar pagos a personas desconocidas, además de no enviar información sensible, como identificaciones, comprobantes de domicilio u otro tipo de documentación que te identifique. Siempre recuerda que si algo es demasiado bueno para ser cierto es muy probable que no sea verdad.

En caso de recibir este intento de estafa por WhatsApp, lo mejor es bloquear el contacto y reportar en la plataforma el número para que la app pueda investigar y eliminar de la plataforma la cuenta.

