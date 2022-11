¿WhatsApp ya no será gratis? Mark Zuckerberg podría seguir los pasos de Elon Musk y cobrar suscripción

Hace unas semanas, consecutivamente Twitter, Meta y Amazon anunciaron el recorte de parte de su personal. Esto se debe a que los grandes monstruos de la tecnología están sufriendo una crisis debido a diversos factores entre los que se juntan la economía global y la recuperación de la normalidad tras la pandemia por Covid-19. Por ello, empresas enfocadas a las redes sociales como lo son la del pajarito azul y la compañía que alberga a Facebook, Instagram y WhatsApp, implementan cambios en sus aplicaciones. Incluso vimos como Elon Musk quiso implementar la famosa versión de paga Twitter Blue por 7.99 dólares, ahora Mark Zuckerberg piensa hacer lo mismo con su plataforma de mensajería instantánea con el fin de salvarse de recesión.

¿De qué trata el famoso cobro para usar WhatsApp?

De acuerdo con información de la agencia Reuters, Meta pretende seguir los pasos de Twitter y aplicar planes de suscripción a la versión empresarial de WhatsApp. Recordemos que esta app de mensajería instantánea y Messenger no dan dinero a la compañía debido a que no presentan anuncios y tampoco cuentan con un pago a cambio de usarlas. Sin embargo, gracias al CEO de la empresa, sabemos que son los pilares que sostienen la comunicación de la mayor parte de la población global y nacional. También debemos recordar que uno de los sueños de Zuckerberg es impulsar el "Metaverso", el cual no está pasando por un buen momento. Por ello la idea ahora es seguir un camino de suscripción para la edición "Business" de la empresa.

Con esta acción encontrarán otras formas de hacer que se ingrese más dinero a sus cuentas y por ende WhatsApp será una de las grandes herramientas para poder conseguirlo. Aunque hasta el momento solo se ha hablado de implementar este cobro en la versión para empresas, debemos mantenernos atentos a los demás cambios que puedan hacer dentro de sus tres plataformas.

La aplicación se ha convertido en una herramienta de comunicación fundamental para las pequeñas, medianas y grandes empresas de nuestro país. Ya sea con atención a cliente o chatbots. FOTO: Pexels

Mark Zuckerberg fue entrevistado por Reuters

Durante una entrevista gestionada por esta agencia de comunicación internacional, se supo que la compañía Meta está trabajando en una suscripción empresarial para WhatsApp. Aunque no dio tantos detalles como se quería, el CEO aseguró que habrán algunas opciones diferenciadoras para potenciar el sistema de negocio de las empresas que utilicen la plataforma Business. De igual forma, lo confirmaron las páginas que usan y publican las actualizaciones de la edición Beta de la aplicación de mensajería instantánea. Si bien esto marca un parteaguas en la compañía, la realidad es que abre las puertas para que las funciones que veamos en la versión de prueba sean exclusivas para el plan de suscripción y no llegue a todos los usuarios.

El objetivo final de WhatsApp, de acuerdo con varios medios de nicho, es hacer de la plataforma una especia de copia de WeChat. Con esto se podrán realizar compras en los comercios o adquirir dinero virtual, incluso nos imaginamos que pueda funcionar tal como lo hace Mercado Pago o con alguna de las billeteras virtuales como Google Wallet, Apple Pay y Samsung Pay. Lo que sí podría causar un enorme impacto es que se vuelva completamente de pago para acceder a funciones "exclusivas" para sus usuarios Premium, tal como lo hacen Telegram o Twitter Blue. No debemos dejar pasar que la semana pasada vimos cómo lanzaba la función de "directorio para empresas" en un nuevo apartado dentro de su plataforma.

Por lo anterior no nos extrañaría que para la verificación de las compañías o la implementación de pago digital, WhatsApp quiera su comisión de por medio. Recordemos que muchos medios digitales operan enviando un catálogo o menú de sus productos y servicios por esta vía y solo enviándole a los consumidores la cuenta bancaria para hacer depósitos o transferencias. Aclaremos que esta es solo una especulación, dado que por el momento no se ha sabido nada más al respecto, ni en las redes sociales del dueño de Meta ni en la aplicación de mensajería instantánea.

