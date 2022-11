WhatsApp: guía completa para usar los famosos mensajes temporales

La aplicación de mensajería instantánea oculta una función extraordinaria que le facilitará la vida a todas aquellas personas que no desean guardar ningún tipo de contenido en sus conversaciones de WhatsApp. Hablamos de los mensajes temporales con los que podrás enviar textos, contenido multimedia, notas de voz, ¡y más!, que desaparecen. Lo mejor es que se puede programar el lapso en el que deseas que se borre la conversación, ejemplo: 24 horas, 7 días o 90 días. Además, te permite personalizar varios chats existentes, y los nuevos mensajes que se envíen en la conversación desaparecerán después de la duración seleccionada. Con esta modificación, cada chat que abras tendrá esta configuración. Sin embargo, los mensajes enviados o recibidos antes de la activación no sufrirán ningún cambio.

¿Cómo activo los mensajes temporales?

Recuerda que primero debes tener actualizada tu versión de WhatsApp a la última edición. De acuerdo a tu sistema operativo, en iOS debes tener la 22.23.76, mientras que en Android la 2.22.23.78, correspondiente al 7 de noviembre del año en curso. ahora, aunque para cada software es diferente el proceso, la fórmula es la misma. Debes ingresar a la aplicación de mensajería instantánea, luego ir a cualquier chat que tengas abierto, entrar a la información de tu contacto y buscar la opción de "Mensajes Temporales". En este menú podrás programar cada cuanto querrás que la conversación se borre tanto para ti como para tu contacto. Es decir, ninguno de los dos podrá almacenar ningún tipo de texto al menos que lo guarde de forma manual en su dispositivo móvil.

Aunque con esta opción tus contactos pueden guardar documentos o contenido multimedia de forma manual en sus dispositivos, puedes acompañar esta función de la nueva actualización "mensajes de vista única". FOTO: Adriana Juárez

Para desactivar los mensajes temporales, realmente solo debes seguir la misma fórmula. Abrir cualquier chat de WhatsApp, pulsar el nombre del contacto, ir al menú de Mensajes temporales, seleccionar la opción de Desactivados. Recuerda que esta opción te permite seleccionar en qué chats quieres desactivar esta función, y finalmente confirmar la acción. Cabe recalcar que no se podrá recuperar la cantidad de mensajes enviados antes de regresar a la configuración normal.

Hasta el momento WhatsApp únicamente tiene estos periodos para escoger en cuánto tiempo desaparecerán los mensajes.

Esto es lo nuevo que trae la aplicación

Gracias a la página especializada en actualizaciones de la versión Beta, sabemos que WhatsApp está trabajando para que los mensajes temporales sean más fáciles de configurar de manera masiva. De acuerdo con WABetaInfo, rediseñó su menú de configuración para establecer esta personalización tanto para nuevas conversaciones como para las ya existentes. Incluso permitiendo chats específicos. Asimismo, otra interesante característica en la que está trabajando la edición de prueba es "No Molestar". Digamos que cuando silenciamos a alguien desde el chat, la otra persona no sabe que fue archivada o que no recibiremos notificación alguna de sus mensajes.

Ahora para sacarnos de dudas, la aplicación mostrará una leyenda que acompañe a la llamada perdida. Esto significa que, tanto la llamada como la videollamada caracterizados por tener la tipografía en rojo de que "la hemos perdido" vendrá acompañada de un texto que diga "Silenciado por No Molestar". También están mejorando su interfaz para que al momento de enviar una foto en tiempo real, se pueda cambiar a "Modo Video". Cabe recalcar que en iPhone, basta con dejar presionado el círculo de captura para comenzar a grabar. Pero será de bastante utilidad tener a la mano y visible ambas opciones.

Mark Zuckerberg compartió que su plataforma tiene más de 2 mil millones de activos diarios a nivel mundial. FOTO: WABetaInfo

Ya para finalizar la serie de novedades que veremos en la aplicación de mensajería instantánea, tendremos vistas previas en los estados de WhatsApp de los enlaces que pongamos. No se sabe cuánto tiempo tardarán en llegar estas funciones a la versión estándar, pero la edición Beta para Android ya cuenta con todas estas actualizaciones. Aunque hay una mala noticia, de acuerdo con la página oficial del proveedor, Google Play Store, se ha alcanzado el número máximo de evaluadores que pueden participar y ya no se aceptan más usuarios en esta plataforma.

Según datos de Statista, el 83.5 por ciento de los mexicanos la usan continuamente. FOTO: WABetaInfo

Sigue leyendo: