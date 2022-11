¿Cómo crear tu avatar en WhatsApp? Sigue 5 pasos y lo conseguirás

Recientemente se ha viralizado el uso de avatar en los grupos de WhatsApp. Si te llama la atención crear uno muy parecido a ti, sigue leyendo para descubrir cómo puedes crear el tuyo en cinco sencillos pasos.

Avatar en WhatsApp

Desde junio pasado, la plataforma de mensajería permite el uso de los avatares, por lo que cada usuario con una versión instalada en su dispositivo móvil con una versión superior al 2.22.23.9 puede diseñar su avatar.

Un avatar funciona a manera de un sticker, aunque más personalizado, pues puede imitar tus gestos y expresiones. Además, puedes colocar tu avatar como tu foto de perfil, utilizarlo en conversaciones individuales y grupales, y hacerlo sticker.

Foto: Especial

Pasos para crear tu avatar en WhatsApp

Si quieres crear tu avatar para usarlo en WhatsApp debes seguir los siguientes pasos, se trata de un proceso muy sencillo que no te llevará muchos minutos. Antes de iniciar asegúrate que tu dispositivo móvil tenga la app actualizada en una versión superior al 2.22.23.9. Si no es así, debes actualizarla y si no te lo permite quizá el modelo de tu teléfono no sea compatible con dicha versión.

1 Mira los ajustes

Abre la aplicación móvil y dirígete a la sección de Ajustes, en dicho menú buscar la opción Avatar. Si te aparece esta opción quiere decir que tu app está actualizada y puedes comenzar el proceso, en caso contrario, debes actualizar tu app.

2 Personaliza tu avatar

Dale clic en la opción Avatar y sigue los pasos que te indica el sistema para editar la apariencia de tu avatar. elige el tipo cabello, el tono de piel, la ropa, zapatos y el color del vestuario.

3 Guarda tu avatar

Cuando esté completamente personalizado, dale clic en la opción Listo y guarda los cambios.

Foto: Especial

4 Elige su uso

Podrás utilizar tu avatar como imagen de perfil o crear un serie de stickers en diferentes posiciones o situaciones para que sean tu reacciones. También los puedes agregar dichos stickers a las fotos en tus estados de WhatsApp.

5 Comparte y diviértete

El objetivo de tener tu avatar es que los gestos de tus respuestas sean 100% personalizados de acuerdo a tus emociones, así que no dudes en lucir tu avatar cada vez que una conversación lo amerite.

Los avatares están disponibles tanto para sistemas Android como iOS y son parte de un grupo de mejoras que salió al mercado en junio pasado, en las cuales también se establece que los grupos de la app podrán tener hasta 1024, además de que la app silencia a eset tipo de grupos de manera directa.

