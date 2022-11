Amazon se une a las filas de empresas tecnológicas que despiden a sus colaboradores

La compañía más grande de comercio electrónico se una a las filas de las empresas que están despidiendo a sus colaboradores. Ahora la fundada por Jeff Bezos justifica esta acción para optimizar sus costos. Lo relevante es que una de sus divisiones más exitosas que atiende la Inteligencia Artificial Alexa y sus bocinas, también se verá afectada por esta tajante decisión. Parece ser que los enormes corporativos tecnológicos están volviendo a su golpe de realidad tras las grandes ganancias por la pandemia les dejó. En lugar de que creciera más este sector, fue a la baja, como también aseguró el CEO de Meta, Mark Zuckerberg.

El contexto de Amazon

Amazon es la mayor plataforma de compra y venta del mundo. La empresa además tiene presencia en otros mercados, como el de la computación en la nube, la inteligencia artificial, el streaming de contenidos y la electrónica de consumo. Gracias a su agresiva estrategia de mercado, en muchas ocasiones sumamente cuestionable, ha experimentado un crecimiento explosivo que se magnificó con el encierro que padecimos a nivel global por el virus del Covid-19. Sin embargo, este contexto no iba a ser eterno y aunque se preveía mantener los números altos, la realidad es que hubo una crisis económica en cada país. En general, todas las compañías la están atravesando y esta sería la tercera empresa que se une a la lista de los despidos masivos.

Recordemos que primero se empezó con Twitter, que afectó a unas 3 mil 700 personas, la mitad de su plantilla laboral. Le siguió Meta, con 11 mil despidos, que además de dañar su fuerza de trabajo, afectó el desarrollo de su gran apuesta, el metaverso. Así es como Amazon, se une a la lista, de acuerdo con el diario estadounidense The Wall Street Journal. Además, aunque se esperaría que la exitosa división de Alexa podría salvarse, se verá incluida en la serie de despidos que prepara la corporación.

Aunque Alexa es de los productos más populares de la compañía, su división, encargada de mejorar el funcionamiento de la IA, podría desaparecer. FOTO: Adobe Stock

Es debido al plan de optimización de costos

El Programa de Optimización de Costos tiene como objetivo la reducción de los costes totales de adquisición, la mejora de la eficiencia productiva y la reducción del capital humano. Esto es completamente normal en las grandes empresas trasnacionales que emprendan tareas de revisión de sus cuentas cada cierto tiempo. No hace falta recalcar que al ser negocio, lo que buscan en general es ser rentables, seguir creciendo y alegrar a los inversionistas. Amazon, ahora bajo la dirección de Andy Jassy, está evaluando poner en marcha un plan de optimización de costes más drástico del habitual. El motivo es que los números gigante tecnológico no son muy alentadores.

La cotización de Amazon en la bolsa de valores nos indica que las acciones de la compañía han caído aproximadamente un 47 por ciento el último año. En noviembre de 2021 cotizaban en el rango de los 180 dólares mientras que ahora se sitúan en los 96 dólares. Además, tras los meses más difíciles de la pandemia se observó cómo su negocio del comercio electrónico perdió el impulso recibido. Todo esto, después de haber contratado a más de 800 mil colaboradores. Está claro que la compañía quiere hacer todo lo posible para bajar el gasto y no quedar en números rojos. Para ello ha evaluado minuciosamente sus diferentes unidades de negocio.

De acuerdo un vocero de la compañía, se han identificado algunas áreas donde "ciertos roles ya no son necesarios”. En consecuencia, se está trabajando para ayudar a los afectados a encontrar nuevos roles dentro de la empresa. Sin embargo esto no es suficiente para rescatar a toda la plantilla laboral. El medio estadounidense señala que Amazon ha optado por eliminar o suspender determinados equipos de trabajo de divisiones no rentables. Precisamente, los miembros de estos grupos laborales son los que tendrán que buscar otro lugar donde trabajar. Quizás muevan a ciertos de ellos a las divisiones rentables dentro de la compañía, pero hasta el momento no se les ha asegurado nada.

Recordemos que en mayo de este año la compañía redujo gastos en almacenes y el cierre de varias de las tiendas físicas que tenía. FOTO: Adobe Stock

Una de las divisiones que ha arrojado números rojos es la de dispositivos. En el último año tuvo una pérdida operativa de más de 5 mil millones de dólares. En este sentido, la empresa está evaluando qué hacer con los diferentes equipos de trabajo que forman parte de dicha área. Estamos hablando de aproximadamente 10 mil empleados, muchos de ellos enfocados en el desarrollo de los productos Alexa. Lo delicado en este tema es que Amazon tendrá que decidir si seguir perdiendo dinero para mejorar la experiencia del asistente de voz o recortar gastos. Esta elección podría bajar la actual competencia directa que tiene con otros productos como Siri y Google Assistant. Además de frenar el desarrollo de nuevas funciones.

Todo parece indicar que la compañía de comercio electrónico se decidió por recortar los gastos e implementar el tan mencionado plan de costos. Lo cierto es que, los esfuerzos para optimizar los gastos, no solo se estarían centrando en su división de dispositivos. También estarían alcanzando a casi todas las áreas de la empresa. En mayo de este año empezó a reducir el tamaño de sus almacenes, más tarde cerró varias de sus tiendas físicas. Así pues, también anunció que cerraría el Amazon Care. Ahora estaría haciendo más pequeña su plantilla de logística y eliminando a los equipos de áreas como la robótica y las ventas minoristas.

Recordemos que la empresa señaló, a través de un comunicado a principios de este mes, que ha dejado de contratar personal en gran parte de su estructura. Ahora estaría en pleno proceso de reestructuración de divisiones. Esto nos deja con varias preguntas sobre la mesa. Los medios de nicho tienen la incertidumbre de saber a cuántas personas realmente se les encontrará un lugar donde trabajar en otras de las divisiones "rentables". La otra es conocer si también habrá despidos importantes en Amazon. Tal como lo vimos con Twitter. Ahora solo nos queda esperar para saber cómo evolucionará este panorama, pero algo queda muy claro. Estamos en épocas de crisis para las empresas dedicadas a la tecnología, tanto a nivel global como nacional.

