Circula un escalofriante video de Amazon One: ¿qué es y por qué nos recuerda a Black Mirror?

Sacado de una película de ciencia ficción o de la famosa serie de Netflix “Black Mirror”, este sistema de pago sigue causando desconcierto en varias personas. Incluso, algunos internautas, sienten pánico por la nueva forma de cobro que almacena tus datos biométricos y vincula la palma de tu mano a una tarjeta de crédito o débito.

Conocido como Amazon One, fue lanzado en septiembre del 2020 única y exclusivamente para pocos establecimientos “Amazon Go”. Su objetivo era diseñar un sistema altamente seguro que se “firmara” con la palma de la mano de cada persona. Además, impediría la clonación de plásticos a través de los malware instalados en terminales bancarias.

¿Cómo funciona?

De acuerdo con Amazon se debe introducir la tarjeta de débito o crédito en el aparato especialmente diseñado por la compañía. Luego se asocia con la mano del titular y cuando el usuario esté registrado, solo tendrá que dejar la mano encima del dispositivo para ingresar al establecimiento, actualmente disponible en: salas de concierto, supermercados, estadios, entre otros.

Amazon One presume ser la ausencia total de contacto como método de pago. FOTO: Amazon

Cabe recalcar que Amazon Go es la pionera en implementar este sistema de pago y fue catalogada como “la tienda del futuro” y solo implementa el sistema de autenticación, no de pago.

La información biométrica

Amazon aclaró que eligieron la palma de la mano por ser la más privada de las otras alternativas biométricas. Esto debido a que no se puede determinar la identidad de una persona con solo esa imagen y el dispositivo requiere un gesto intencional para accesar a la forma de pago.

Aunado a esto, los datos recabados no los almacena la compañía. Supuestamente crearon una nube especialmente para la firma con un alto nivel de seguridad. Además, no es necesario contar con una cuenta de Amazon para usar Amazon One, únicamente se debe tener un smartphone y una tarjeta de crédito o débito.

Actualmente se posiciona como uno de los métodos de pago del futuro. FOTO: Amazon

Actualmente, ¿dónde encontramos este sistema de pago?

El estadio de Denver de Estados Unidos, los supermercados americanos Whole Foods, las tiendas Amazon Go y Amazon Fresh, algunos aeropuertos de escala directa y establecimientos de venta de alimentos. También se espera que más salas de conciertos y otros estadios se sumen a este nuevo método de pago "sin contacto".

Amazon tiene disponible este método de pago a cualquier tipo de negocio que lo deseo. Asegura que es rápido, seguro y completamente personalizable.

