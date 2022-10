Amazon Prime Day 2, ¿también habrá ofertas en México?

El segundo Prime Day del año trae descuentos y ofertas exclusivas para los miembros “vip” de esta comercializadora electrónica. De acuerdo con The Verge, se llevará a cabo a inicios de la próxima semana, pero ¿qué países participan?

El sitio de noticias estadounidense confirmó que, el también conocido como “Prime Early Access Sale”, solo se llevará a cabo en: Estados Unidos, Reino Unido, Austria, Canadá, China, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal, España, Suecia y Turquía.

Había rumores de que la Venta Prime de Acceso Anticipado, traducido al español, tendría una segunda edición. Sin embargo, no se tenían claras las fechas ni los países que participarían. La empresa quiso dejar al “aire” desde junio hasta la fecha los detalles de este evento.

Según la información publicada por The Verge, este día de descuentos no tendrá mayor diferencia con el celebrado los días 12 y 13 de julio pasados. Aunque Amazon no ha compartido más detalles sobre las promociones y ofertas se confirmó que México no formará parte de esta venta especial.

Esta decisión desconcierta a los internautas debido a que nuestro país participa en el Prime Day desde hace varios años. Cabe recalcar que la primera edición se llevó a cabo el 15 de julio del 2015 para conmemorar el 20° aniversario de la marca.

Compras en línea. FOTO: Pixabay

Diferencias del Prime Day al Black Friday

Las ofertas de Amazon solo duran unas 30 horas. Llegan a otorgar hasta el 80% de descuentos en sus productos y el requisito indispensable es estar suscrito a la versión de paga de la marca.

Por su parte, el Black Friday se realiza a finales de noviembre, se puede llegar a extender toda la semana previa e inaugura la temporada de compras navideñas en tiendas minoristas y grandes almacenes. Su objetivo es ahorrar en la compra de regalos para las fiestas decembrinas.

¿En México qué opciones hay?

No te desanimes, aún puedes encontrar ofertas antes de que termine el año con “El Buen Fin”, el cual se llevará a cabo desde el viernes 18 al lunes 21 de noviembre. También habrán promociones de productos y servicios nacionales e internacionales en diversos establecimientos físicos y de versión online. Así que ve preparando tu lista de deseos y cotejando precios.

Sigue leyendo: Amazon Prime Day 2022: ¿Cómo realizar compras utilizando el asistente de voz Alexa?