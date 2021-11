Black Friday: ¿El popular día de compras en EU tiene su origen en el tráfico de esclavos?

Cada tercer viernes de noviembre, en Estados Unidos y otras partes del mundo se celebra el Día de Acción de Gracias, en el cual las familias se reúnen para ver el futbol americano y cenar para dar gracias por todo lo que recibieron este año. Pero la celebración no se acaba ahí, pues al día siguiente llega el Black Friday (viernes negro) en el que las ofertas están al por mayor y todos aprovechan para comprar sus regaños navideños.

Aunque el Black Friday nació en Estados Unidos, la "tradición" se ha expandido a otros países como México, en los que las tiendas y negocios tanto físicos como en línea lanzan atractivas promociones o rebajan los precios de sus productos o servicios por el fin de temporada. Y generalmente suele ser un éxito, pues los clientes no dejan pasar estas oportunidades.

Este año, las tiendas y plazas comerciales de Estados Unidos lucen abarrotadas, quizás un poco más que el año pasado, cuando la pandemia de Covid-19 era una amenaza latente en el país. El mundo continúa en emergencia sanitaria a casi dos años del surgimiento de este nuevo coronavirus, sin embargo, los avances en la vacunación han permitido que el país gobernado por Joe Biden reabra sus fronteras y comience a permitir la entrada de más visitantes.

Con el Black Friday inicia oficialmente la temporada decembrina. Foto: AP

¿La esclavitud dio origen al tradicional Black Friday?

Pese a que esta festividad en Estados Unidos es muy popular, muchos han difundido que tiene un trágico origen, tanto como el Día de Acción de Gracias, cuya primera edición se remonta a hace 500 años, cuando los peregrinos que llegaron a Plymouth, Massachusetts, traicionaron a los Wampanoag luego de que éstos le enseñaran a cosechar y los ayudaran a sobrevivir tras desembarcar en sus territorios.

En redes sociales e incluso algunos medios, ha circulado la versión de que el Black Friday tiene su origen en la terrible venta de esclavos en Estados Unidos, quienes supuestamente eran "ofertados con descuentos" el último viernes de noviembre. Sin embargo, The Huffington Post destaca que se trata de una mentira viral que ya ha sido desmentida.

Hay una imagen que circula en estas fechas desde hace algunos años en la que se dice que el Black Friday nació debido a la venta de esclavos en 1904, sin embargo, vale la pena aclarar que en Estados Unidos la esclavitud fue abolida en 1865 tras la aprobación de la Decimotercera Enmienda a la Constitución, esto es cuatro décadas antes de la fecha que precisa la foto con información falsa.

Imagen falsa que circula en redes sobe el supuesto origen del Black Friday. Foto: Especial

Entonces, ¿cuál es el verdadero origen del Black Friday?

Aunque hay varias hipótesis sobre el verdadero origen de esta celebración, hay dos que son las más acertadas, según National Geographic. La primera de ellas es que el 24 de septiembre de 1869 dos agentes de bolsa de Wall Street, Jay Gould y Jim Fisk, trataron de acaparar todo el mercado de oro en Estados Unidos con el apoyo del político Boss Tweed.

Sin embargo, su plan fracasó porque ese viernes se desplomó el precio del oro y se arruinó la inversión de muchas personas en la bolsa, por lo que esa fatídica jornada financiera fue conocida como "Black Friday".

La otra hipótesis sobre el inicio del llamado Viernes Negro es que en 1961, un sábado después de Acción de Gracias en Filadelfia iba a haber un encuentro de futbol americano entre el Ejército y la Marina, por lo que la convocatoria fue extremadamente alta. Ese viernes, miles de personas abarrotaron las tiendas de dicha ciudad de Pensilvania para hacer sus compras navideñas y después ir al partido el día siguiente.

Ese día la avalancha de compradores generó caos y las tiendas trabajaron extremas jornadas, al igual que los policías locales, quienes trataban de contener a la gente que se daba cita en ellas, así como el tráfico que se generó en las calles. Los comerciantes y uniformados de Filadelfia aprovecharon el furor y lo llamaron -en tono burlón- Black Friday.

Sin embargo, el término como tal se popularizó hasta 1975, cuando el 19 de noviembre The New York Times utilizó las palabras Black Friday para referirse al abundante caos vial en la llamada ciudad de los rascacielos tras el Día de Acción de Gracias. Aunque su momento cumbre llegó en 2003, cuando Sears y Walmart lanzaron atractivos descuentos, pero no fue sino ocho años después, que prácticamente todas las cadenas comerciales de Estados Unidos se sumaron a esta dinámica, precisa el Huffington Post.

En la actualidad, no hay tienda que no ofrezca descuentos o promociones en el Black Friday. Foto: AP

SIGUE LEYENDO:

Black Friday: tiroteo causa caos dentro de centro comercial en Carolina del Norte

Estos son los descuentos del Black Friday en juegos de PlayStation y Xbox