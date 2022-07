Amazon Prime Day 2022: Fecha, consejos para comprar seguro y tips para encontrar buenas ofertas

Amazon Prime Day 2022 está por comenzar, se llevará a cabo los días 12 y 13 de Julio, donde habrá ofertas de todo tipo, en todos los apartados, tecnología, ropa, películas, básicamente todas las secciones de la plataforma estarán en descuento.

Para aprovechar al máximo cada una de las ofertas de Amazon, hay algunos tips que te pueden ayudar a comprar de la mejor manera y sobre todo a precios bajos sin caer en descuentos falsos o que nos hagan mal gastar nuestro dinero.

Consejos para aprovechar el Amazon Prime Day

Uno de los primeros tips es revisar el precio del producto que deseamos adquirir, para que cuando llegue el día de las rebajas, verificar que realmente redujo su precio y no se trata de una falsa promoción, para esto, podemos anotar el precio o sacarle una fotografía para tener el registro, también hay algunas herramientas online que nos pueden ayudar a realizar dicha tarea.

La página web Keepa, nos ayuda a conocer el historial de los precios, solo basta con copiar el URL del producto que deseamos adquirir, pegarlo en el sitio web y nos indicará cómo ha fluctuado el precio, la fecha de cuando tuvo el precio mínimo y si realmente tuvo descuento en los últimos días, recuerda no adquirir directamente a través de esta o de páginas de terceros, así evitas posibles estafas y aunque esta herramienta online es bastante segura, siempre lo mejor es ingresar directamente a Amazon y hacer cualquier operación desde ahí.

Recuerda que muchos productos los venden terceras personas y la logística la hace amazon, así que muchas ofertas, no dependen directamente de dicha tienda, así que si encuentras que algunos productos no no han reducido el precio, depende directamente del vendedor.

Amazon cuenta con algunas secciones “ocultas” que puedes usar a tu favor para adquirir productos a precios bajos y con la garantía de esta tienda, entre ellas encontramos el apartado “Renewed” aquí es donde se venden artículos reacondicionados, recuerda que estos fueron devueltos por fallos estéticos o físicos pero el fabricante los revisó a profundidad y reparó para volver a colocar en venta.

Así que no debería de tener ningún problema el artículo que es puesto a la venta en dicho apartado, otra sección es el “Outlet de Amazon” aquí es donde colocan todos los productos que están por descontinuarse, que no se han vendido o que ya no habrá más, no necesariamente significa que sean malos o tengan una calidad pobre, simplemente no se han vendido en bastante tiempo.

Dentro de Amazon contamos con los remates de almacén, estos son muy similares a los renewed, sin embargo, estos no presentan ningún fallo, simplemente no fue del agrado del comprador anterior, por estética, capacidades o bien error de compra.

Recuerda hacer todas tus compras en el sitio oficial de Amazon, sin ningún tipo de mediador y sobre todo, apuntar los precios antes del día de descuento para que puedas verificar que se trata de un descuento real.

