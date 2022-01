YouTube ahora tiene suscripciones anuales, te contamos con conseguir una con descuento

YouTube es uno de los sitios favoritos de millones de usuarios en todo el mundo para ver videos de entretenimiento, tutoriales o incluso para aprender algo nuevo. Si bien, es verdad que la plataforma opera de forma gratuita, su modelo de negocios está basado en publicidad.

Gracias a los anuncios que aparecen dentro de los videos, al inicio, intermedio, final, y otras secciones, es que YouTube logra monetizar su plataforma y mantenerse a flote. Sin embargo, está publicidad cada vez es más invasiva, lo que genera una experiencia con interrupciones.

Pensando en ello, la compañía generó una suscripción que elimina por completo la publicidad dentro de la plataforma, a cambio de un pago mensual. Ahora sabemos que YouTube añadirá un nuevo paquete para contratar dicho servicio a través de un modelo anual, que será más económico.

Esta decisión se debe a que YouTube eliminará por completo las producciones originales, YouTube Origins, en vez de ello centrará su atención en reforzar los productos de Shorts y Black Voises, así como otras iniciativas en las que está trabajando para llegar a más usuarios.

Nuevo plan de YouTube Premium

De acuerdo con información proporcionada por el sitio 9to5Google, YouTube agregó discretamente nuevas suscripciones anuales a todos sus planes de pago, sin realizar un anuncio oficial. Sin embargo, es verdad que los costos se reducen considerablemente y existen algunos puntos que debes tomar en cuenta.

El primero de ellos, es que si anteriormente ya eras miembro premium o tienes activa una suscripción de Music, deberás cancelarla para hacer el cambio a la suscripción anual. Así mismo, la contratación por un año aplica únicamente a cuentas personales, es decir, ya no podrás mantener una cuenta familiar compartida en un paquete anual.

¿Cómo contratar YouTube Premium?

Si nunca has contratado el servicio puedes aprovechar el primer mes de prueba sin costo adicional, para ello basta con acceder a la aplicación y suscribirte al mes de prueba, ingresando una tarjeta de débito o crédito. Es importante mencionar que en caso de no querer continuar con la suscripción deberás cancelarla antes de que termine el mes, de lo contrario se generará un cargo automático, no reembolsable.

Esta oferta anual, estará disponible hasta el 23 de enero de 2022, quedando los precios de la siguiente manera:

