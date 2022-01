PlayStation revela nuevos controles inspirados en videojuegos de pelea

Hace un par de semanas PlayStation dio a conocer nuevos accesorios para "vestir" la PlayStation 5, una serie de carcasas y mandos que llegarán al mercado próximamente, disponibles en varios colores. Ahora sabemos que la compañía está buscando dar un paso más allá, confirmando la llegada de un nuevo control para jugar títulos de pelea, fighting games.

Con el objetivo de revivir la experiencia de juego que se tenía con las maquinitas arcade, PlayStation reveló dos nuevos controles para su consola de última generación PS5, denominados Fighting Commander OCTA y Fighting Stick Alfa, diseñados para disfrutar de títulos como Street Fighter o Mortal Kombat, Marvel vs Capcom o The King of Fighters.

PlayStation Hori Fighting Commander OCTA

El primer mando anunciado fue el Hori Fighting Commander OCTA, un control que va orientado principalmente a títulos 2D y que tiene como principal característica un Pad con flechas direcciones, así como un diseño más ergonómico, mientras que el stick destaca ocho direcciones para facilitar los comandos de lucha.

PlayStation Hori Fighting Stick Alfa

Por su parte, el PlayStation Hori Fighting Stick Alfa, tiene una palanca y ocho botones mate, su diseño puede ser personalizado. También es posible agregar hasta cuatro perfiles de jugador, adicionalmente cuenta con un puerto jack de 3.5 m para conectarle audífonos.

Aunque por ahora, ni PlayStation ni Hori han revelado la fecha oficial en que llegarán estos mandos, se espera que lleguen dentro del primer semestre del año. Hasta ahora se sabe que cuentan con la licencia oficial de la división oficial de Sony, y que además también son compatibles con PS4 y PC.

