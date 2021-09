WhatsApp: ¿Cómo enviar videos y fotografías de visualización única?

WhatsApp se convirtió en una de las aplicaciones de mensajería instantánea más utilizada durante los últimos años. El éxito a nivel internacional que este servicio ha tenido es posible comprobarlo gracias a las más de 2 mil millones de descargas que se han registrado en las tiendas de sistemas operativos como iOS y Android. A pesar de haber sido lanzada originalmente en 2009, la interfaz de WhatsApp es actualizada constantemente, lo que le ha permitido mantenerse vigente como uno de los medios de comunicación más efectivos.

Gracias a las características que presenta, WhatsApp ya es una herramienta indispensable para todo tipo de relaciones, desde las familiares hasta las laborales. A través de esta plataforma, las personas pueden mantenerse en constante comunicación a través de llamadas, videollamadas y mensajes que se complementan con otra serie de funciones, como la posibilidad de enviar emojis o stickers y compartir fotografías que se autodestruyen en cuestión de segundos.

La aplicación cuenta con más de 2 mil millones de usuarios en todo el mundo. Foto: WhatsApp

Visualización única

Como parte de una implementación en la privacidad, WhatsApp realizó una actualización recientemente con la que se permite enviar fotografías y videos que se autodestruyan; como en el caso de otras plataformas (Instagram y Snapchat). Además de que no queda evidencia de lo enviado, esta función representa una ventaja para aquellas personas que no desean conservar más archivos en la memoria de su celular.

La "visualización única", término que se ha utilizado para definir esta función, representa la posibilidad de mandar fotografías y videos que desaparezcan después de ser abiertas. A pesar de lo sencilla que puede ser esta forma de difundir contenido, esta actualización ha ocasionado una serie de dudas en la sociedad que no sabe cómo activar esta nueva opción para generar contenido efímero.

La visualización única es parte de la nueva actualización de WhatsApp. Foto: Freepik

¿Cómo activar esta función en WhatsApp?

De acuerdo con un comunicado de WhatsApp, la visualización única estará disponible para grupos y chats individuales, por lo que todas las personas podrán acceder a esta función. Lo primero que se debe hacer es tener una cuenta de WhatsApp y la aplicación actualizada con la última versión. Una vez cubiertos estos primeros pasos, las personas que deseen enviar contenido efímero deberán realizar lo siguiente:

Entra a cualquier conversación Selecciona el ícono de "cámara" que se localiza a un lado de la barra para escribir Captura una fotografía o un video Selecciona el ícono que aparece a la derecha (número 1 rodeado por un círculo con líneas punteadas) Envía el contenido

La fotografía o el video capturado y enviado de este modo no aparecerán registrados en el chat, tal como ocurre con Snapchat y contrario a lo que ocurre en Instagram, por ejemplo. Solo podrás saber si la persona abrió el contenido si cuenta con la verificación de las palomitas azules, de lo contrario, no podrás identificarlo. Otra de las ventajas es que este contenido no se puede reenviar, guardar, destacar ni compartir.