WhatsApp: Señales para saber si te bloquearon

Durante los últimos años, WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones de mensajería instantánea más utilizadas al rededor del mundo. Lanzada originalmente en 2009, esta plataforma se ha convertido en una herramienta indispensable para las relaciones interpersonales, ya sean amistosas, familiares y hasta laborales. A través de este medio y a las funciones que ofrece, las personas hemos podido mantenernos en constante comunicación mediante mensajes, llamadas y hasta videollamadas.

Gracias a las actualizaciones constantes que presenta, esta app ha logrado adaptarse a las necesidades de las personas, especialmente durante la actual crisis sanitaria a nivel internacional. Desde la posibilidad de enviar stickers hasta el hecho de compartir fotografías que se eliminan en cuestión de segundos, WhatsApp cuenta con una serie de opciones que pretenden facilitar la vida de sus usuarios.

WhatsApp cuenta con millones de usuarios en todo el mundo. Foto: Freepik

Bloquear es una herramienta popular en la app

Sin embargo, también hay algunas cuestiones que desconocemos, como las señales que debemos identificar para confirmar que alguno de nuestros contactos decidió bloquearnos. Esta es una de las prácticas más comunes, especialmente para las nuevas generaciones, pues implica la imposibilidad de establecer comunicación con personas indeseadas o números que consideramos peligrosos.

La opción de poder bloquear a alguno de tus contactos forma parte de las medidas de privacidad y seguridad de WhatsApp, aspectos que la compañía ha destacado como parte importante de la aplicación, misma que busca evitar cuestiones como el acoso o simplemente conversaciones indeseadas. Una de las ventajas de esta función es que la persona a la que bloqueas no recibe una notificación o un aviso sobre esto; sin embargo, cuando te encuentras del otro lado, puede que desees identificar las siguientes señales.

La compañía ha destacado la seguridad y privacidad como dos cuestiones importantes. Foto: Freepik

¿Cómo saber si me bloquearon de WhatsApp?

Si sospechas que alguien te bloqueó de la aplicación, debes identificar primero algunas cuestiones obvias. El primer paso es verificar si puedes ver la última hora de conexión de la persona en cuestión. Si entras al chat y no te aparece que está en línea o cuál fue su último acceso a la app, es probable que al respuesta a esta pregunta sea afirmativa. Aunque, también debes corroborar que la configuración de la privacidad para ocultar dicho elemento.

Otra cuestión es que no aparezca su foto de perfil, lo que es un indicador evidente de que alguien ya no desea hablar contigo. Para comprobarlo, también puedes intentar realizar una llamada o una videollamada, si no se establece la conexión, podrás confirmar que te tiene bloqueado. Finalmente, una de las señales por excelencia es el hecho de que no te aparezcan la dos palomitas por mucho tiempo, lo que implica que la persona en cuestión no está recibiendo tus mensajes.

A pesar de que no existe un truco de WhatsApp que te indique quién te ha bloqueado, si deseas saber cuántas personas han decidido prescindir de tu conversación, puedes descargar la aplicación WhatsTraker en Google Play, misma que es completamente segura y te permite acceder a datos como: las personas que han visto tu perfil, tus estados y algunos otros detalles más sobre tu cuenta.