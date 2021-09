iOS 15: ¿Cómo lucirá el nuevo sistema operativo y qué modelos de iPhone serán compatibles?

Durante el WWDC 2021 Apple dio a conocer los detalles acerca de una nueva versión de sus sistema operativos para iPhone, iOS, además de la actualización a iPadOS, watchOS y tvOS. Dicha actualización llegó, en una fase de prueba, con importantes mejoras y nuevas herramientas.

En resumen, iOS 15 incorpora una completa renovación de FaceTime, la aplicación para videollamadas de Apple con una nueva experiencia de audio más envolvente, capaz de simular el sonido de una oficina virtual que asemeja a una reunión presencial de trabajo o con la familia.

Otra de las novedades que llegará en iOS 15 es un diseño renovado de notificaciones, en concreto, ahora será posible agruparlas según su "tipo" para mandar una sola notificación que contenga varias alertas similares. Mientras que el modo Focus permitirá desactivar las notificaciones, para darte un descanso o eliminar las distracciones.

Dark Sky, es otra de las aplicaciones que llegará como novedad, contará con un diseño 100% adaptado a iOS. Mientras que las Fotos tendrán nuevas mejoras para mejorar la experiencia de interacción, así mismo los sistemas de pago a través de la herramienta Wallet en iOS 15.

¿Cuándo llegará iOS 15 y qué dispositivos serán, y no, compatibles?

Entonces para nadie es un secreto ya que en 2021 llegará la nueva actualización a iOS 15, de la cual algunas filtraciones indican que podría ser lanzada el próximo 14 de septiembre durante un evento especial de Apple.

Algunos medios especializados pronostican que algunos iPhone ya no serán compatibles con iOS 15; el sitio israelí The Verifier señala que los teléfonos con un chip A9, es decir, iPhone 6s, iPhone 6s Plus y iPhone SE de primera generación ya no se podrán actualizar, esto debido a que estos iPhone tiene un ciclo de vida estimado de seis años.

Por su parte, el sitio web oficial de apple menciona en letras pequeñas que iOS 15 estará disponible en modelos de iPhone con el chip A12 Bionic y posteriores, por lo que es muy probable que sea a partir de los iPhone 7 en adelante. Por ahora, solo resta esperar al evento para conocer todos los detalles.