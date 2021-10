PlayStation compra Bluepoint Games: ¿Qué videojuegos llegan a la familia?

Hace un par de meses, comenzó a circular en la web la noticia de que PlayStation estaría por adquirir un nuevo estudio, siendo este Bluepoint Games un desarrollador con sede en Austin (Texas) responsable de los remakes de Shadow of the Colossus y Demon's Souls.

En aquel momento, se decía que la compañía de videojuegos Sony pretendía reforzar aún más la biblioteca exclusiva de la PlayStation 5, una estrategia clave para salir victorioso en la batalla de consolas de nueva generación. Ahora sabemos que esta adquisición es verdad.

De acuerdo con el anuncio oficial, PlayStation Bluepoint Games ahora es parte de la familia PlayStation Studios. A través de Twitter, la compañía dio a conocer el importante anuncio que llega pocos meses antes del tan esperado lanzamiento de la siguiente entrega de God of War, y es que este estudio también participó, anteriormente, en las las remasterizaciones de God of War y God of War II (God of War Collection).

¿En qué proyectos ha estado involucrado Bluepoint Games?

Bluepoint Games también ha estado involucrado en otros importantes proyectos como lo son Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3 y Metal Gear Solid: Peace Walker a través de Metal Gear Solid: HD Collection, que vio la luz en la PS3 durante 2011. Más recientemente, se encargaron de Uncharted: The Nathan Drake Collection.

Con cada uno de sus proyectos, Bluepoint ha elevado el listón del apartado visual y la jugabilidad, y la vasta experiencia del estudio en la construcción de mundos y la creación de personajes será una gran ventaja para las futuras propiedades de PlayStation Studios. - Hermen Hulst, responsable de PlayStation Studios.

¿Cuál podría ser el primer proyecto de Bluepoint Games?

Por el momento no se sabe a ciencia exacta en qué proyectos está trabajando Bluepoint Games, sin embargo, diversos rumores afirman que el estudio podría estar involucrado en la siguiente entrega de God of War, Ragnarok, y posiblemente en un remake de Metal Gear Solid, este último no ha sido confirmado aún.

Bluepoint Games se une a las múltiples adquisiciones que PlayStation ha realizado este año, junto a la desarrolladora Housemarque, que fue adquirida en junio pasado, Nixxes Software y Firesprite.