Últimos días para aprovechar los descuentos en Playstation

A inicios de septiembre, PlayStation anunció una nueva campaña con increíbles descuentos en los videojuegos disponibles a través de su servicio de suscrición PlayStation Plus, con la que los usuarios tienen acceso al modo multijugador online y otros beneficios exclusivos como betas anticipadas o complementos exclusivos para algunos de los videojuegos.

Sumado a lo anterior, los usuarios pueden obtener de manera gratuita hasta dos juegos de PlayStation 4, con títulos adicionales de PlayStation 5 que se agregan a la lista con regularidad. Y si eres usuario de PS5, tendrás acceso a una colección especial de grandes títulos como God of War, Persona 5, The Last of Us Remastered, Bloodborne y más.

Además, podrán tener acceso exclusivo a una nube personal, con hasta 100GB de almacenamiento para guardar el progreso de tus juegos y llevarlo a todas partes, ofreciéndote la oportunidad de llevar tus partidas al siguiente nivel; con el guardado en la nube, podrás transferir fácilmente tus datos de guardado de una consola a otra, sólo asegúrate de activar esta opción en tu consola PlayStation.

50% de descuento en PlayStation Plus

En esta ocasión uno de los descuentos más solicitados es el acceso a la suscripción anual de PlayStation Plus, para los usuarios que quieran probar de todos los beneficios de la comunidad de PS+, con un precio preferencial del 50% de descuento.

¿Cómo conseguir los descuentos dobles?

Y por si esto fuera poco, PlayStation también ha estado promocionando descuentos dobles en una gran cantidad de títulos, incluso para usuarios que no tengan activo el servicio de PS Plus.

Para conseguirlos basta con que accedas a las PlayStation Store, navegues en el catálogo de los descuentos dobles y veas cuáles títulos llaman la atención. Pero no olvides hacerlo pronto ya que todos estos descuentos acabarán el próximo 29 de septiembre.