¿Dónde ver y a qué hora del Nintendo Direct del 23 de septiembre de 2021?

Esta semana, Nintendo anunció que tendrá un evento el próximo 24 de septiembre, esta noticia ya ha generado revuelo en internet con una gran cantidad de especulaciones acerca de lo que se podría presentar.

Si bien es verdad que Nintendo es una de las compañías menos predecibles, los usuarios en Twitter no han querido dejar pasar la oportunidad de intentar "adivinar" convirtiendo en trending topic el Hashtag #NintendoDirect, todo el mundo tiene los ojos puestos en los anuncios de la gran N.

¿Qué videojuegos podrían ser presentados en el Nintendo Direct?

Durante la transmisión se espera que mencionen algo sobre los títulos de Game Boy y Nintendo 64 para Switch Online, rumor que lleva tiempo en internet y que los fans esperan que se haga realidad, además de un nuevo personaje para Super Smash Bros También es probable que existan más noticias de Splatoon 3, al igual que la tan esperada secuela de Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Otros rumores apuntan al lanzamiento de un nuevo mando para la consola, recientemente Nintendo registró ante la FFC o Comisión Federal de Comunicaciones, un nuevo producto y según documentación, todo esto estaría disponible el 24 de Septiembre, un día después del Nintendo Direct.

¿Dónde y a qué hora ver el Nintendo Direct?

Por ahora, los únicos detalles oficiales con los que contamos son los de la transmisión que se llevará a cabo este jueves a las 5:00 PM hora México, tendrá una duración aproximada de 40 minutos. También, se espera que Nintendo hable de lo que se viene para finales de año, esto incluye lo que ya se ha mencionado en la E3.