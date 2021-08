¡No todo es felicidad! Among Us expresa su opinión acerca de la llegada de "Impostores" a Fortnite

Hace un par de días Epic Games anunció la repentina llegada de un nuevo modo de juego, llamado Impostores, en Fortnite. Esta nueva modalidad permite el acceso de hasta 10 jugadores, 8 de ellos agentes y 2 impostores.

Sin embargo, tras su lanzamiento y como era de esperarse, muchos usuarios en la red comenzaron a señalar un enorme parecido con Among Us, un videojuego indie que causó furor en 2020, incluso se llevó los premios a Mejor juego móvil y Mejor multijugador del año en la más reciente edición de los The Game Awards.

Ante tal revuelo, los creadores de Among Us emitieron sus opiniones en redes sociales, señalando este nuevo como un posible caso de plagio, y lamentando que Epic Games no quisiera hacer una colaboración con ellos en vez de lanzar una copia que algunos podrían decir señalar como "idéntica".

Victoria Tran, directora de comunidad de Innersloth, mencionó que es lamentable que la compañía allá optado por utilizar un concepto tan similar al del juego, que no se limita a las mecánicas del juego, si no también hace referencia al término "impostores" el cual es el núcleo de Among Us.

Among Us es un videojuego independiente que opta por la evolución de la industria a través de una modalidad "compartida" razón por la cual dicho título no se encuentra patentado, sin embargo, muchos usuarios cuestionan que Epic Games no haya puesto ni un 10% de sello distintivo a su nuevo modo.