HBO: Conoce a los personajes y el presupuesto de la serie "The Last of Us"

Como ya muchos saben, el popular videjuego de "The Last of Us" tendrá su propia serie de televisión para la plataforma HBO, misma esperan sea todo un éxito y de que muy poco se sabe hasta el momento; sin embargo, su desarrollo avanza y cada vez más se van filtrando cosas al respecto.

Primero se supo algo de la producción gracias al actor Gabriel Luna, quien compartió una imagen a lado de sus comapañeros, bajo el título: "Ya amo a esta gente". Sin embargo, qué otras cosas se saben sobre la obra.

Este filme estará producido por la empresa creadora de videojuegos Naughty Dog y los primeros actores que salieron a relucir fueron: Pedro Pascal, quien interpretaría a Joel, Nico Patrker como Sarah y Bella Ramsey quien sería Ellie.

¿Qué otras cosas se saben sobre "The Last of Us"?

Nuevas caras se dieron a conocer para esta producción: Jeffrey Pierce, Murray Bartlett y Con O'Neill. Además, Deadline informó que tiene dos nuevos directores quienes son Jasmila Žbanic y Ali Abbasi. La locación del rodaje es Canadá.

En este último sentido también se ha hablado del presupuesto, pues se espera que sea relevante la cifra y aunque hasta el momento no se sabe, lo cierto es que "el proyecto excede la marca de ocho cifras por episodio", destacó Damien Petti, presidente de IATSE 212.

La primera temporada contará con diez episodios, mismos que fueron escritos y desarrollados por Craig Mazin ("Chernobyl").