¿Cuándo sale a la venta God of War: Ragnarok para PS4 y PS5?

La novena entrega de la saga de videojuegos God of War sin duda es uno de los títulos más esperados por los amantes de PlayStation, pues ya pasaron tres años desde el lanzamiento de la última y ya es necesario saber qué pasará luego de que Kratos y Atreus llegaron a la Tierra de los Gigantes y arrojaron las cenizas de Faye.

El pasado 16 de septembre de 2020, durante un evento especial de Sony dedicado a sus próximos videojuegos, al final de confirmó que ya estaba cocinándose esta nueva entrega de God of War y, aunque aún no tenemos su nombre oficial, muchos apuestan a que será Ragnarok, en alusión al final del juego anterior, y porque en el breve promo se aprecian unas runas nórdicas.

Mucho se especuló sobre que God of War: Ragnarok saldría a la venta incluso en febrero de este año, pues usuarios afirmaban en redes sociales que ya se había filtrado la ficha del juego que estaría disponible para las consolas PlayStation 4 y 5; sin embargo, Cory Barlog, director del juego de Santa Monica Studios, negó que esa fuera la fecha y rechazó que ese sea el nombre final del juego.

¿Cuándo sale a la venta God of War: Ragnarok?

De acuerdo con lo dicho en su momento por PlayStation, esta nueva entrega de la saga God of War debía llegar en 2021, no obstante, ya va más de medio año y todo parece indicar que no lo tendremos pronto, y lo anterior ya fue confirmado por Jim Ryan, presidente de Sony Interactive Entertainment.

En una reciente entrevista con el medio TMT Post, el CEO de Sony Entertainment Interactive dio a conocer que Ragnarok, como se le conoce hasta ahora, no saldrá a la venta sino hasta 2022, y junto con él vendrá Horizon Forbidden West, otra saga igual de exitosa entre los seguidores de PlayStation.

Este comentario salió tras ser cuestionado por el juego más esperado para el próximo año, y si bien Ryan dijo que hay algunos como FIFA o Call of Duty que siempre tienen asegurada una buena aceptación, también las nuevas entregas de Horizon y God of War darán la sorpresa en 2022.

Así que habrá que esperar unos meses más para conocer qué aventuras le deparan a Kratos y su hijo Atreus ahora que ya están en Asgaard.

