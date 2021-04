Nuevas declaraciones aseguran que PlayStation está trabajando en un nuevo servicio que le daría batalla a Xbox Game Pass

El creativo de la industria y creador de God of War y Twisted Metal, David Jaffe, recientemente dio a conocer, lo que podría tratarse, de nuevos avances en el servicio de PlayStation para competir contra Xbox Game Pass.

En su último vídeo, publicado en su canal de youtube, Jaffe fue más allá de compartir un punto de vista, durante la transmisión reveló información que podría hacer todavía más interesante la batalla entre las consolas de nueva generación:

Lo que puedo decirles es que sé que están haciendo algunas cosas porque conozco a gente en Sony. Me ha dicho que están trabajando en algo. Habrá una respuesta a Xbox Game Pass. - David Jaffe

Si bien, es verdad que de momento Jaffe no cuenta con más detalles acerca de este servicio, ha dicho que es probable que Sony no solo ofrezca videojuegos, bajo un esquema de renta, si no que también podría ofrecer retro compatibilidad con juegos de PS1, PS2 y PS3 a través de PlayStation Now.

Hace tiempo, algunas patentes de Sony mostraron evidencia de su intención de reforzar la retro compatibilidad de la PS5, la cual solo ofrece soporte para los juegos de PS4. Por ahora no queda más que esperar para conocer más detalles de este servicio, que es probable que sea revelado oficialmente en algún momento de 2021.