State of Play: Conoce los nuevos videojuegos que llegarán a PS5 y PS4, anunciados durante el evento

Esta tarde PlayStation sorprendió en punto de las 16:00h con una nueva transmisión del State of Play, evento en el que se dio a conocer los próximos videojuegos de PS5 y PS4, entre otras novedades.

El evento comenzó con un pequeño vistazo de Moss Book 2, un nuevo videojuego que está en desarrollo para PlayStation VR.

Arcade Geddon es lo nuevo de Illfonic, una nueva aventura multijugador que entra en Early Access desde hoy mismo en PlayStation.

La tarde continuó con un nuevo adelanto de Death Stranding: Director's Cut. Esta entrega llegará acompañada de batallas, armas, accesorios y técnicas avanzadas de combate, el próximo 24 de septiembre.

¡Kimetsu No Yaiba: The Hinokami Chronicles se hizo presente en esta edición de State of play a través de un nuevo trailer. El videojuego llegará al mercado el 15 de octubre de 2021!

Otro de los títulos revelados durante el evento fue Hunters Arena: Legends, un nuevo battle royale que llegará a PS4 y PS5, el próximo mes. Además, durante el State of Play, Slocap ha confirmado la llegada de SIFU, un nuevo videojuego de peleas que estará disponible en 2022.

Y para finalizar, PlayStation reveló un nuevo trailer con gameplay de Deathloop.