Starlink: El servicio de internet satelital de Elon Musk ya tiene permiso vender en México

El internet satelital y de alta velocidad de Elon Musk, Starlink, tiene planeado ofrecer cobertura a nivel mundial y México no será la excepción. Este servicio que anteriormente había confirmado su llegada a finales de 2021 y que incluso había abierto su registro para ser de los primeros en disfrutarlo, ya cuenta con permisos oficiales para operar en México.

De acuerdo con los informes de El Economista, la empresa de Elon Musk ya tiene el permiso oficial para vender Internet inalámbrico satelital en México, a través de Starlink Satellite Systems México, S. de R.L. de C.V.

Esta compañía, se registró ante Hacienda, y ya cuenta con el debido permiso para operar ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

¿Cómo contratar el internet satelital de Elon Musk?

Desde hace un par de meses es posible contratar el servicio en México. Basta con acceder al sitio oficial de Starlink, introducir tu correo electrónico y país. Una vez seleccionada la zona el sitio desplegará un mensaje solicitando más información como el nombre, forma de pago y un depósito de 99 dólares.

Actualmente el servicio se encuentra realizando pruebas bajo el nombre ‘Better than Nothing Beta’ en áreas rurales y remotas donde no hay fácil acceso a la fibra o cable.

Starlink promete revolucionar la industria del internet, por lo que son millones de personas las que desean tener el servicio. Habrá que esperar un par de meses para conocer más detalles al respecto.