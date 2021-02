¡Confirmado! Starlink llegará a México a finales de 2021, así puedes hacer el registro

El internet de alta velocidad de Elon Musk, Starlink, tiene planeado ofrecer cobertura a nivel mundial y México no será la excepción, este servicio llegará a finales de 2021 y por ahora ya es posible registrarse para ser de los primeros en disfrutarlo.

Basta con acceder al sitio oficial de Starlink, se te solicitará que introduzcas tu correo electrónico y país. Una vez seleccionada la zona el sitio desplegará un mensaje solicitando más información como el nombre, forma de pago y un depósito de 99 dólares.

Sin embargo es importante aclarar que el pago de este servicio no garantiza su llegada, ya que el mismo sitio señala que:

Estados Unidos es el primer país en el que se hicieron las pruebas de Starlink, se sabe que el servicio llegó de la mano de una la renta de equipo con un costo único de 499 dólares que incluye la ya icónica antena, más una cuota mensual de 99 dólares. Por lo que es probable que en México sea similar.

Actualmente el servicio se encuentra realizando pruebas bajo el nombre ‘Better than Nothing Beta’ en áreas rurales y remotas donde no hay fácil acceso a la fibra o cable.