¿Cuánto cuesta el almacenamiento en Google Fotos? Te contamos los detalles

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se venza. Y el día llegó, hoy (1 de junio) Google Fotos dejó de dar almacenamiento gratuito para todos sus usuarios, quienes ahora sólo tienen 15 GB gratuitos; si se necesitan o quieren más, tendrán que pasar por la caja digital y desembolsar una cantidad para ampliar su espacio en la nube.

Al alcanzar el límite, sencillamente no podremos subir nuevas fotos a la nube de Google y todo el contenido se mantendrá sin respaldo, solo con almacenamiento local en el smartphone. Eso sí, todas las fotos y videos que se suban a Fotos hasta el 31 de mayo quedarán exentos y no contarán dentro de los 15 GB.

¿Qué es lo que procede?

Si eres de las personas que se niega a pagar, Google puso a disposición una herramienta que estima el tiempo que cada usuario tardará en llenar sus 15 GB. Así, cada usuario puede saber un aproximado de tiempo y con base en eso, tomar una decisión. También, hay otra función que permitirá buscar y eliminar de manera fácil y rápida archivos muy pesados, fotos borrosas y capturas de pantalla, material que puede ser eliminado para ahorrar espacio y sea ocupado en imágenes de verdadero valor.

Es parte de un gran cambio por parte de Google. Foto: Especial.

¿Qué costo tienen las suscripciones de Google Fotos?

Ahora, comprar espacio es desde Google One, pues ese espacio se compartirá también entre las otras aplicaciones de Google. Todas los pagos se pueden realizar incluso con saldo de regalo para la Play Store, además de los clásicos métodos como tarjetas de crédito, débito, PayPal, y códigos para la tienda, varían dependiendo si tienes Android o iOS.

El espacio en la nube comprado se podrá usar no solo para Fotos sino para todos los demás servicios de Google, como Gmail y Drive, e incluso se podrá compartir con la familia, hasta un máximo de 6 personas, contando al usuario que contrata.

Los miembros premium de Google One también tienen acceso a algunos beneficios adicionales, como "precios especiales en hoteles y créditos de Google Play", según Google. Sin embargo, el beneficio inmediato más notable es el acceso a las características extra del nuevo editor dentro de Fotos.

Ahora bien, hay planes desde 34 hasta 169 pesos mensuales. Todos son similares, sólo cambia la capacidad de almacenamiento.

Depende de las necesidades del usuario. Foto: Especial.

msb