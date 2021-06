¿Qué incluye la segunda actualización de Watch Dogs: Legion?

Ubisoft anunció hoy, 1 de junio, los detalles de la nueva actualización del título 4.5 para Watch Dogs: Legion, que ya se encuentran disponibles para Xbox One, Xbox Series X | S, PlayStation 4, PlayStation 5, las tiendas Epic Games Store y la Ubisoft Store en Windows PC, Stadia, Amazon Luna y Ubisoft+*, el servicio de suscripción de Ubisoft.

La Actualización 4.5 del título incluye Watch Dogs: Legion of the Dead, un nuevo modo PvE online que se encuentra actualmente en fase alfa en PC. Watch Dogs: Legion of the Dead ofrece una experiencia rogue-lite en la que los jugadores tendrán que "sobrevivir como cualquiera" contra la amenaza inminente de los muertos vivientes y hostiles que deambulan por la Re imaginada ciudad caída de Londres.

Sera posible vivir esta experiencia en solitario o con hasta cuatro amigos en modo cooperativo, los jugadores tendrán que elaborar una estrategia para llegar al punto de extracción de cada partida y reunir la mayor cantidad de suministros posible por el camino. Los jugadores podrán utilizar habilidades como el Enjambre de Abejas para diezmar a los enemigos, la Capa AR para escapar de las amenazas y un Aracnobot de Combate equipado con una torreta para protegerse.

La actualización también incluye otros contenidos gratuitos en la campaña para un jugador y en el modo online:

Modo online:

Tactical Op 2: Project Omni es una intensa y desafiante misión que requerirá que los jugadores elaboren estrategias con su equipo de cuatro para infiltrarse en un proyecto secreto y descubrir por qué los dispositivos Optik de los londinenses están afectando negativamente a sus cerebros.

Campaña para un jugador y modos online:

Una descarga gratuita de la abuela favorita de todos: Helen (disponible el 15 de junio).

60 FPS en consolas de nueva generación a través del Modo Rendimiento.

Juego cross-gen.

Nuevo tier de recompensas gratuitas, con trajes, aspectos de armas y mucho más.

¿De qué trata Watch Dogs: Legion?

En Watch Dogs: Legion, Londres se enfrenta a su caída. En medio del creciente malestar de un Londres inquieto, una entidad desconocida llamada Zero-Day ha inculpado a la resistencia clandestina secreta DedSec por los atentados coordinados en todo Londres. Tras ello, oportunistas criminales de todos los rincones de Londres se apoderan de la ciudad y llenan el vacío dejado por un gobierno derrotado. Como miembro de DedSec, los jugadores se enfrentarán a esos oportunistas criminales en Watch Dogs: Legion; sádicos, mercenarios, ciberdelincuentes y más; tendrán que estar preparados para una gran variedad de situaciones. Los jugadores deberán reclutar miembros en su Resistencia DedSec para enfrentarse a estos oportunistas criminales, liberar Londres y descubrir la identidad de Zero-Day.