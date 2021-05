¿Qué es Duolingo y qué nivel de inglés puedes alcanzar?

Duolingo es una plataforma para aprender idiomas, el servicio está diseñado para que el usuario avance en su aprendizaje gradual de un idioma, asimismo permite traducir páginas web y otros documentos; la plataforma tiene entre sus opciones de idioma, español, inglés, francés, italiano, portugués, entre otros.

De acuerdo con el CEO y fundador de Duolingo, Luis von Ahn, el enfoque de la empresa no es el de enseñar desde cero y llegar a un nivel de perfección en el aprendizaje del inglés, esto es principalmente debido a que ningún método lo puede hacer, sin embargo, la plataforma impulsa a los estudiantes de idiomas a que se enfoquen en las áreas de oportunidad que tiene en el idioma que buscan aprender.

Sin embargo, en un foro dedicado a hablar de las bondades y desventajas de la aplicación, los usuarios llegan a la conclusión de que la herramienta es muy complete y sí ayuda a comenzar con el proceso de aprendizaje de idiomas, asimismo, en el caso particular del Inglés señalan que es posible alcanzar el cuarto nivel (B2) donde es posible comunicarse sin esfuerzo con hablantes nativos, además de que la plataforma integra un examen diagnóstico gratuito para conocer el nivel actual.

¿Por qué es tan popular?

El éxito de la plataforma consiste en su dinamismo y practicidad pues no es necesaria la lectura completa de los textos para completar el curso, los estudiantes logran comprender el significado de la mayoría de las oraciones en el curso debido a su sistema intuitivo, si el algún momento el alumno no sabe qué significan las oraciones, es posible lanzar la pregunta a la comunidad, quien la resolverá, esto propicia el aprendizaje a través de la duda.

La plataforma funciona como una especie de red social donde los estudiantes pueden interactuar, seguir a otros y ser seguidos, esto con la finalidad de poder comparar su progreso con los nuevos integrantes o con otros de mayor nivel.

¿Cuáles son las desventajas de Duolingo?

A pesar de que la plataforma no es un sustituto de un curso apropiado de idiomas, es posible sacarle mucho provecho, no obstante, esta cuenta con algunas desventajas para quien no se califica como autodidacta, entre las desventajas encontramos que la enseñanza no se centra en la gramática, fonética ni comprensión de textos; algunos usuarios de Duolingo selan que los ejercicios suelen ser repetitivos y rígidos además no cuenta con personalización; la plataforma tampoco cuenta con un profesor que solucione dudas, es la fuerza de suscriptores la que resuelven dudas; por último, para acceder a la plataforma es necesario estar conectado a Internet.

cjv