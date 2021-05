¿Cómo ocultar los "Me Gusta" de Instagram?

A finales de 2019, la red social de fotografías, Instagram , anunció una función que permitiría esconder los Me Gusta en las publicaciones de Instagram y de Facebook. Ahora sabemos que esta función estará disponible en los próximos días.

El objetivo de esta herramienta es disminuir la carga de conseguir más "likes" y "me gusta", y el impacto negativo que llega a tener en la salud mental de los usuarios, para centrarse en lo que "realmente importa" que es disfrutar de los contenido y momentos dentro de ambas plataformas.

Hemos hecho pruebas para ocultar el recuento de los Me Gusta y ver si ayudaba a aliviar presión a la experiencia de Instagram. Lo que hemos escuchado tanto de nuestra comunidad como de expertos es que no ver el número de Me Gusta era beneficioso para algunos y molesto para otros, especialmente porque algunas personas utilizan el recuento de Me Gusta para hacerse una idea de qué es popular o está generando tendencia, por lo que hemos optado por darte la opción de elegir.