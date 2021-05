Facebook impedirá que compartas noticias sin antes leerlas

Las redes sociales, incluyendo Facebook, se han convertido en uno de los espacios favoritos para consultar información, sin embargo, también se ha vuelto un lugar para la desinformación en el que usuarios malintencionados generan contenidos falsos que luego son compartidos por cientos de usuarios que creyeron en una falsa noticia.

Con esto en mente, Facebook está probando nuevas herramientas que adviertan a los usuarios cuando están por compartir una noticia, de otra persona o sitio web, sin haber ingresado a leerla. La intención detrás es "asegurarse" de que el usuario esté consciente del contenido que comparte y que coincide con el tema.

A partir de hoy, estamos probando una forma de promover un intercambio más informado de artículos de noticias. Si vas a compartir el enlace de un artículo de noticias que no has abierto, te mostraremos un mensaje que te anima a abrirlo y leerlo, antes de compartirlo con otros. Portavoz de Facebook.

Otras plataformas ya han implementado este sistema, tal es el caso de Twitter que anunció el año pasado la iniciativa de "leer antes de retuitear", con el mismo objetivo en mente, reducir la circulación de información potencialmente incorrecta.

De ahora en adelante, Facebook mostrará un alerta cuando un usuario quiera compartir contenido no leído; "Estás a punto de compartir este artículo sin abrirlo. Compartir artículos sin antes leerlos puede significar perder datos claves", dice la advertencia. Se espera que los usuarios opten por mirar la nota antes de compartirla, o no se comparta si se decide no leerla.