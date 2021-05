El USB tipo C ahora cargará hasta 240W, ¿Qué cambios traerá esto?

Los cargadores USB han experimentado una serie de cambios a lo largo del tiempo y muchas veces estos cambios causan molestias a sus usuarios debido principalmente a que se necesitan varias entradas para cada equipo electrónico al que se le desea administrar energía o carga eléctrica. Sin embargo, parece ser que el USB de tipo C quiere cambiar esta situación al modificar la alimentación en volts o watts que suministra actualmente al pasar de 100W a 240W.

USB tipo C: aceptación estandarizada

El modelo o versión C de los dispositivos USB es una cable de carga y transmisión de datos que comenzó a utilizarse apenas un par de años en sustitución del USB A y B, la gran ventaja de esta entrada es que el USB C tiene 24 conexiones, lo que permite que sea un tipo de conexión versátil que puede ser utilizado en diversos dispositivos, además es reversible lo que aporta mucha comodidad a la hora de usarlo o conectarlo.

Esta conexión obtuvo gran fama, ya que comenzó a ser utilizado por los dispositivos Mac de la marca Apple y después de ello fueron estandarizados en al menos uno de los puertos o entradas de las computadoras de actual generación. Además de que a diferencia de los A y B, el USB C permite transferencia de datos de hasta 40 gigabytes por segundo, lo cual es imposible con las generaciones pasadas.

Actualmente, algunos de los dispositivos utilizan esta entrada son:

Smartphones de actual generación

Computadoras Macbook y de laptops Windows

Discos duros

Cargadores para mandos y controles

¿Qué permitirá la carga de hasta 240W?

El USB IF (Implementers Forum, Inc.) ha anunciado que un nueva revisión de los USB tipo C permitirán transferir hasta 240W (vatios o watts) de potencia.

El sitio web Hipertextual.com señala que esta nueva tecnología se denomina como "Extended Power Range" o EPR y para beneficiarse de ella será necesario comprar nuevos cables, además de contar con un dispositivo que haya implementado esta nueva especificación del conector.

Esta mayor carga energética abre el abanico de posibilidades a los dispositivos electrónicos que podrían adoptar el USB C como su cargador o cable de transferencia universal, ya que no solo sería usado en smartphones o dispositivos computacionales portátiles, ahora las Mac o las computadoras Windows de escritorio podrían dejar atrás los pesados y molestos cables de carga para sustituirlos por una más sencillo y minimalista como lo es un USB.

De acuerdo con el sitio web de noticias españolas ComputerHoy, entre los demás aparatos electrónicos que podrían beneficiarse de esta tecnología podrían estar:

Ordenadores de sobremesa

Computadoras iMac

Consolas de videojuegos

Pantallas de TV HD o 4K

Impresoras

En el documento de la USB IF también destaca que con esta nueva revisión EPR, la velocidad de transferencia de datos también podría verse aumentada más allá de los 40 gigabytes por segundo que permite actualmente el USB C 3.0.