Puerto USB de tu modem: ¿Lo has visto? Estos son los espectaculares usos que le puedes dar

Si alguna vez has notado que tu modem tiene una ranura USB en su parte trasera, pero no sabes para qué es o no tenías ni idea de que existía, debes conocer las útiles funciones que otorga misma que podrían facilitarte la vida.

Pocos lo saben pero dicho puerto tiene funcionalidades que te serán de mucha ayuda y te facilitarán el trabajo, más aún cuando debido a la pandemia hemos tenido que trabajar o tomar clases desde casa.

¿Cómo puedo aprovechar esta parte de mi modem al máximo?

En la época en la que vivimos donde la tecnología prácticamente domina nuestra vida diaria, el Internet se ha vuelto una pieza fundamental de nuestro día a día, rara es la persona que en esta época no está conectada a la web e incluso cada vez aparecen más aparatos que pueden ser gestionados a través de Internet.

Por ello es importante conocer las funciones de este puerto USB pues puede ayudarte a explotar aún más la conectividad de aparatos en tu red doméstica de wifi. Sin más te presentamos los sorprendente funciones que le puedes dar a este puerto

Conectar dispositivos como impresoras

Uno de los usos que podemos darle al puerto USB de nuestro módem es para conectar otros dispositivos como por ejemplo una impresoras, de este modo todas las personas que estén conectadas a la red de tu casa u oficina podrán hacer uso de la impresora sin la necesidad de estar conectados inalámbricamente a ella.

Servidor de archivos local

Sin en cambio conectas un disco duro a este puerto USB , todas las personas conectadas desde una laptop o computadora de escritorio a la misma red, van a poder tener acceso a los archivos de este disco duro.

Esto te facilitará el compartir archivos entre dispositivos pues al estar conectado tu disco duro de esta forma podrás reproducir películas desde otros dispositivos e incluso Streaming, desde una televisión smart conectada a la misma red local.

Cargar otros dispositivos

Si por algún motivo perdiste el cargador de tu celular puedes usar la ranura USB de tu modem para cargarlo así otros dispositivos. El puerto USB funciona de manera similar a cualquier otro cargador o ranura que tengamos en otros equipos. Simplemente conectamos el aparato con un cable USB y, siempre que sea compatible, podrá cargar dispositivos.

SSB