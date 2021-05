¿Qué es el catfish? Más que suplantación de identidad, una puerta a otros delitos

¿Alguna vez has interactuado con alguna persona en redes sociales aunque no la conozcas en la vida real?, este es el caso de mucha gente, algunas de hecho han experimento el amor a distancia o las relaciones cibernéticas. Aunque esto parezca algo inofensivo, la realidad es que no tomar precauciones al momento de entablar una relación a distancia tiene grandes desventajas y latentes riesgos. Este es el caso del catfish, un delito que se ha popularizado en los últimos años debido al gran auge de la tecnología.

¿Qué es el catfish en Internet?

El catfish o mejor conocido como robo de identidad en redes sociales es un delito cibernético que ha tenido auge en los últimos años, debido principalmente al apogeo del uso de las redes sociales para interactuar con personas de otras latitudes del mundo.

Se caracteriza principalmente por el robo de identidad en línea, con la ayuda de un perfil falso en redes sociales o apps de citas, el estafador conoce a sus victimas, forma un vínculo emocional y comienza a pedirle dinero o acceso a sus datos bancarios.

"De acuerdo con la Comisión Federal de Comercio (FTC) en Estados Unidos, millones de personas recurren a las apps de citas o a los sitios de redes sociales para conocer a alguien. Pero en lugar de establecer una sana relación, se encuentran con estafadores que mediante engaños les piden dinero, regalos e incluso bienes. A este tipo de estafas se le conoce como catfish o catfishing." Noticias Relacionadas Protagonista del MEME “drogado”, revela su identidad y venderá su imagen como arte NF

Usurpan identidad en la red: México se encuentra en el cuarto lugar mundial en este delito FTC

¿Por qué razones la gente cae en el catfish?

Las estafas a través del catfish son un delito que ha crecido en los últimos meses e incluso años, esto es debido principalmente a los avances tecnológicos y al incremento de las personas que utilizan aplicaciones o sitios web para conocer a sus parejas.

Noticias Relacionadas Actor de HBO y Netflix es detenido por usurpación de identidad, podría pasar hasta 20 años en prisión

De acuerdo con el Diario El País, el número de usuarios que las plataformas de citas registran, crecieron de manera exponencial durante la pandemia por COVID durante el 2020.

Las estadísticas de las aplicaciones de citas así lo prueban: el confinamiento incrementó el intercambio de mensajes y la duración de las conversaciones, mientras crecía el número de usuarios que buscaban relaciones más largas frente quienes querían sexo de una noche. En general, la pandemia nos ha obligado a tomarnos con menos prisas el asunto del sexo. El País

Por otro lado, la agencia de noticias inglesa BBC, menciona que en 2017 en Reino Unido, cada tres horas se reportaba un caso de fraude relacionado a citas online y el origen de dichas citas eran las aplicaciones de ligue, Tinder ocupa el primer lugar en este tipo de casos y son las mujeres el sector más propenso a caer en este tipo de estafa.

¿Cómo evitar el catfish?

De acuerdo con la Comisión Federal de Comercio (FTC) en Estados Unidos, las recomendaciones más básicas para no caer en este tipo de estafa online son:

Ve despacio: no está mal conocer a alguien en línea pero trata de que relación avance lento y dure varios meses, así pedes estar un poco más seguro que no se trata de una estafa.

Nunca prestes dinero si no conoces a la persona: no importa si la persona establece un relación sentimental contigo, hasta no conocerla de manera física, no accedas a prestarle dinero por ningún motivo.

Conoce a la persona de manera física: un foco rojo es cuando tu interés amorosa pretexta muchas cosas para conocerse de manera física. Si eso sucede, desconfía totalmente de la relación.