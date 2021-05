¿Cuál será el costo de Twitter Blue y qué funciones tendrá?

Twitter es una de las redes sociales que más polémicas han generado a lo largo de su historia. Con tuits o hilos "polémicos" por parte de celebridades, políticos, deportistas o simplemente personas que han decidido compartir un poco de su opinión, la red social Twitter se ha convertido en la más amada para algunos, y la más odiada para otros más.

Si eres una de las personas que ama esta red social y está harta de recibir publicidad o de leer y ver comerciales cada que entras a tu cuenta de Twitter, déjame decirte que esto ya se puede erradicar con Twitter Blue-

¿Qué es Twitter Blue?

Según filtraciones recientes, Twitter Blue sería el servicio Premium de esta red social. Twitter Blue brindaría algunas funciones extra por el módico costo de 2.99 dólares mensuales.Pero... ¿Qué nos ofrece esta suscripción Premium? Según las filtraciones, Twitter Blue nos brindará la posibilidad de erradicar la publicidad y anuncios presentados en nuestra cuenta y en los listados de mensajes. Por si fuera poco, nos brinda la opción "Colecciones" que consta de la creación de una lista con nuestras cuentas favoritas que seguimos, así como mensajes, para tener un acceso mucho más rápido a ellas. Su función es parecida a las listas de marcadores de Google Chrome o Microsoft Edge.

¿Es todo? No, no es todo. Twitter Blue también te permitirá anular tuits con un margen entre 5 y 30 segundos de haberse publicado. Por lo que tendrás ese tiempo para pensar si debes o no publicar ese tuit y dejar que el internet lo reproduzca y reproduzca. Otra de las opciones que ofrece este servicio de paga es "blogger", donde destaca el envío de información en formato "newsletter".

Y tú, ¿pagarías este servicio premium?

