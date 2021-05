La historia de un pueblito que sobrevivió a la pandemia con criptomonedas ganadas en un juego

Desde que inició la pandemia de Covid-19 las personas del todo el mundo han sufrido de muchas situaciones que han afectado su día a día. Desde la pérdida de familiares, amigos, empleo o educación.

Hay personas que no solo perdieron su trabajo o su fuente de ingresos sino además se han enfermado y eso supone un gasto enorme.

Sin embargo, algunas familias han encontrado una opción para obtener ingresos aún sin empleo y aquí te contamos de qué trata

Videojuegos e ingresos

Recientemente se estrenó un cortometraje titulado "Play to Earn: NFT Gaming in The Philippines", el cual revela la historia de una comunidad rural en aquel país asiático que obtuvo ingresos a partir de un videojuego basado en blockchain durante el confinamiento por la pandemia de Covid-19. Algunos jugadores informaron que obtuvieron ganancias por hasta 400 dólares mensuales, cifra que es mucho mayor al salario mínimo de ese país.

El pueblo de Nueva Écija, que es provincia de Manila, reportó que hay varias familias que se encuentran jugando Axie Infinity, videojuego basado en NFT, también se dio a conocer que hay familias que se turnan para jugar y que el tiempo de juego ronda las 20 horas continuas.

Uno de los jugadores comentó en el documental este, además de ser su fuente principal de entretenimiento, también ha sido la de sus ingresos, pues con las ganancias obtenidas en tal juego ha comprado sus alimentos y medicinas que necesita.

¿Qué es Axie Infinity?

Axie Infinity es un videojuego que, por medio de personajes NFT, puedes intercambiar o vender para obtener ganancias. Además, puedes obtener tierras, guerreros o items que también son tokens y que puedes intercambiar o vender.

De igual forma puedes competir con jugadores en línea y, si eres vencedor, obtienes un token, el cual puede ser tradeado por medio de exchanges como Binance, lo que es tu ganancia real.

El juego o los tokens de juego funcionan a partir de la criptomoneda Ethereum, la cual, por su alto precio, es difícil de conseguir o comprar y por ende la entrada al videojuego cuesta cada vez más.

¿Qué es un NFT?

Los token no fungibles (NFT por su sigla en inglés) son piezas digitales como fotografías, videoclips o piezas de arte, o coleccionables de videojuegos, que son completamente irremplazables. Son piezas únicas. En el mundo digital pueden ser vendidos más no clonados o copiados

Su precio varía dependiendo de la rareza y de qué tan auténtico sea. Su valor tambien depende de la oferta y la demanda

