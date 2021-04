WhatsApp: Así puedes leer tus mensajes sin entrar a la app

Hay diversas razones para que a veces leer los mensajes de nuestros contactos sin tener que abrir WhatsApp y no mostrarse en línea. Por tal razón a continuación te dejamos el siguiente truco para que sepas que hacer en estos casos, sin embargo debes saber que solamente funciona con un celulares con sistema operativo Android.

Lo primero que debes hacer es acceder a la pantalla principal del dispositivo y presionar durante algunos segundos hasta que el celular vibre y aparezca las opciones, entre esas una llamada widget, posteriormente te dará la opción y busca WhatsApp.

Debes saber que este atajo tiene la forma de una conversación de WhatsApp y tendrás que arrastrarlo hacia tu pantalla y a través de este widget de puedes ver todos los mensajes de texto de la app no leídos sin que nadie se entere, incluyendo los mensajes de los grupos.

Debemos saber que solamente puedes leer el texto pero no ver imágenes, stickers, videos o reproducir audios.

Advierten del "efecto resaca" al mirar los teléfonos con el semáforo en rojo

La mayor organización de automovilistas de Estados Unidos, advirtió este jueves del peligro de mirar los teléfonos cuando los semáforos están en rojo en una exhortación a evitar la distracción al volante que cada día causa accidentes en este país en los que mueren un promedio de nueve personas.



La AAA (American Automobile Association) indicó que según sus investigaciones los conductores pueden experimentar un "efecto de resaca", en el que la mente sigue distraída hasta 27 segundos después de usar teléfonos inteligentes o sistemas de información y entretenimiento de voz cuando manejan.



En otras palabras, una vez que la luz del semáforo cambia a verde, es posible que su mente todavía esté concentrada en su teléfono y no en la carretera, dice la AAA.

"La conclusión es que si su mente no está enfocada en conducir, no puede reaccionar adecuadamente a lo que sucede en la carretera frente a usted. Eso pone en riesgo a otros conductores, ciclistas y peatones ", dijo Mark Jenkins, portavoz del mayor grupo de la AAA, The Auto Club Group.



En un comunicado por ser abril el mes de la concienciación sobre los peligros de la conducción de manera distraída, la AAA indicó que según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en 2019, último año del que hay daos oficiales, murieron 3.142 personas en los Estados Unidos por ese motivo.

Eso significa nueve muertes en promedio al día y un aumento del 10 % con respecto al año anterior (2.839 muertes en 2018). Solo en Florida, hubo 240 choques fatales que involucraron a un conductor distraído, lo que resultó en 258 muertes en 2019.

Con información de EFE

MAVR