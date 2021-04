¿Cuánto pagaría si se aprueba el nuevo impuesto a Disney+, Netflix y Apple TV?

Al parecer no le cayó nada bien a las personas que Morena haya propuesto una iniciativa, en la Cámara de Diputados, para imponer un impuesto a las empresas que generan contenido de entretenimiento vía streaming como Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, Apple TV, entre otros.

La iniciativa la presentó a través de la modificación de la Ley del Impuestos Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS). Ésta propone un gravamen del 7% en el consumo de este tipo de contenidos que abarcan películas, series, documentales y caricaturas, entre otros de interés general.

Sin embargo, en caso de que la empresa que provea el servicio no cuente con oficinas permanentes en México, este impuesto será del 15%, esto por la tasa de impuesto prevista en el inciso D de la fracción II del artículo 2 de dicha Ley.

¿Qué se planea hacer con lo recaudado?

Se planea que por lo menos, el 40% delo recaudado se inyecte en programas de cobertura social en telecomunicaciones en comunidades marginadas.

Una de las razones por las que se consideró este impuesto es que este tipo de contenidos audiovisuales, conocidos como Over to Top (OTT) no realizan inversiones físicas en los países donde operan, pues solo transmiten datos a través de las redes públicas de telecomunicaciones de los operadores de telefonía e Internet, de acuerdo con la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, quien explicó que las firmas no hace una inversión en instalaciones y despliegue.

¿Cuáles serían los nuevos precios?

Netflix

Paquete básico que se encuentra en 139 pesos, pasaría a 149 pesos. En este caso el incremento sería del 7% por tener oficinas en México.

Estándar: De 196 a 210 pesos.

Premium: De 266 a 285 pesos.

Apple TV

Tiene un costo de 69 pesos al mes y subiría a 80. En este caso el impuesto sería del 15% por no tener oficinas en México.

Disney Plus

La renta mensual tiene un costo de 159 pesos y pasaría a 170 pesos. Cuenta con oficinas en México y pagaría el 7%.

Con información de medios

lhp