¡Adiós a la CRUELDAD ANIMAL! Con ayuda de estas APPS podrás conocer si tus PRODUCTOS son "Cruelty free"

Luego de que se viralizara una campaña contra el maltrato y la crueldad animal que ejercen diversos laboratorios para llevar a cabo pruebas para conocer si las fórmulas pueden ser dañinas para el uso humano, al parecer ha tenido un gran impacto en las redes sociales y sobre todo la campaña ha sido efectiva ya que ha generado la conciencia de algunas personas.

Sin embargo es difícil saber qué marcas cuentan con protocolos "Cruelty animal free" que significa que no llevan a cabo este tipo de pruebas con animales, sino con personas voluntarias, garantizando productor de origen vegetal y orgánicos que no dañan ni irritan la piel y sobre todo que no llevan a cabo este tipo de pruebas que son una tortura para los animales que son utilizados para este tipo de pruebas.

Alternativas

En medio de un mundo en el que la doctrina del consumismo es predominante, es complicado encontrar las marcas de todos los productos cosméticos y de higiene personal, que no sólo se ven reflejados en el costo sino que también pueden repercutir en nuestra propia salud, es por ello que te presentamos estas aplicaciones que pueden resultarte útiles a la hora de adquirir productos para evitar ser parte de este tipo de abusos.

Cruelty Cutter

La aplicación te muestra de forma rápida y precisa si la marca o producto que piensas comprar ha sido probado en animales, para ello, únicamente debes descargar la aplicación y escanear el código de barras con la cámara de tu móvil, en seguida te mostrará si es "Cruelty Free" o no, con la finalidad de que evites consumir dichos productos.

Una de las ventajas de la aplicación es que si un producto no es libre de crueldad animal inmediatamente puedes compartirlo a través de sus redes sociales, la aplicación está disponible para iOS y Android.

Bunny Free

Otra de las aplicaciones que puedes utilizar desde tu teléfono inteligente es Bunny Free, que te indica su tu producto es libre o no de crueldad animal, el plus de la aplicación es que te indica cuales marcas si son cruelty free, pese a ser una aplicación en inglés, es muy noble y muy autodidacta por lo que seguramente no tendrás ningún problema para usarla, al igual que la anterior, debes escanear el código de barras, ya que los datos de estos productos están sincronizados con los datos de People for the ethical treatment of animal (PETA).

Con información de Cosméticos Veganos

avh