Ghost of Tsushima continúa sembrando éxitos, ahora rompe otro récord de ventas

A menos de un año de su lanzamiento, Ghost of Tsushima continúa cautivando a los gamers de PlayStation, pues el juego exclusivo de la consola rompió su propio récord de ventas, al alcanzar las 6.5 millones de unidades comercializadas.

La desarrolladora Sucker Punch Productions lanzó el 14 de julio de 2020 este título, el cual ha sido catalogado como uno de los mejores para la consola, no sólo por su game play, también por su historia, sus controles, la narrativa y, quizá lo mejor de todo, por sus increíbles gráficos que hacen que el usuario se sienta en el Japón de 1274.

Ghost of Tsushima ya era la producción original de primera persona más vendida para el PlayStation 4, pero ahora ha superado en ventas al juego anterior más comercializado de la desarrolladora Sucker Punch Productions: InFamous: Second Son, el cual salió al mercado en 2014, pero alcanzó las 6 millones de copias vendidas hasta el 2019.

Tendrá su película

El éxito de este videojuego ha sido tal que se anunció una adaptación cinematográfica, cuya adaptación estará a cargo de Chad Stahelski, director de la saga John Wick, y será financiada por Sony Pictures y PlayStation Productions, con lo se convierte en su tercera película adaptada de un videojuego, recordemos que la primera es Uncharted, protagonizada por Tom Holland, y The Last of Us.

Se podría decir que Ghost of Tsushima llegó a los corazones de los jugadores, ya que desde su lanzamiento los fanáticos se han interesado más por la cultura nipona, tanto que se organizaron para financiar las reparaciones de la isla Tsushima, algo que no es común por parte de la comunidad gamer.

