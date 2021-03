Usuarios reportan fallas en Google; Gmail y otras aplicaciones, las afectadas

En redes sociales se dio a conocer que la plataforma Google habría presentado algunas problemas durante este lunes en diversos países, incluido México, en dónde también se habrían dado algunas fallas de conexión, de ingreso al correo, o de alguna otra actividad dentro de este sitio.

En Twitter, se comenzó a hacer tendencia después de que varios usuarios comentaron el hecho de que se vieron afectadas algunas de sus actividades que tenían que realizar durante el día, pero este sitio sufrió caída y por ello se retrasó por algún tiempo la labor de este lugar virtual.

Gmail, la plataforma de correo también se habría visto afectada y de hecho fue lo que generó que los usuarios comenzarán a hacer los comentarios sobre la caída de la plataforma en algunos países como Estados Unidos, Alemania, Argentina, Portugal, Italia, Uruguay y México.

Estos son algunos de los comentarios que se vieron

Algunos usuarios criticaron el hecho de que no se pudiera ver la plataforma y que esto no les permitía poder acceder a resolver ciertas cosas de trabajo, de la escuela o alguna investigación que implicara entrar a Google y realizar dicha búsqueda que no podían hacer por lo mismo.

Mientras que otros también lo tomaron con humor y por ello también se dieron algunas reacciones curiosas cómo la de una niña mencionando entre risas que por culpa de la caída de Google no iba a poder realizar su tarea.