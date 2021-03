Square Enix Presents: Dónde y a qué hora ver el evento este 18 de marzo 

El día de ayer, 17 de marzo, Square Enix Presents se convirtió en tendencia en Twitter tras anunciar un evento especial en el que además regalarían una copia digital de Lara Croft and the Guardian of Light y Lara Croft and Temple of Osiris.

¿Qué esperar del evento de Square Enix Presents?

Tras la publicación, los usuarios en redes no esperaron para compartir el evento y obtener su copia. Sin embargo, algo importante a tomar en cuenta es también el evento de hoy, en donde posiblemente se den a conocer más novedades acerca del 25 aniversario de Tomb Raider que se celebrará durante 2021.

Adicionalmente, la propia compañía nos ha dejado pistas sobre qué lo que podemos esperar. Es probable que que se presente una nueva entrega de Life is Strange, con protagonista y poderes totalmente nuevos. Por otra parte, Outriders, Balan Wonderworld o Marvel's Avengers no faltarán a la cita.

¿Dónde ver y a qué hora?

El evento especial de Square Enix Presents se realizará a las 11:00 horas, tiempo de México, y podrás seguirlo en los canales de Twitch y YouTube de la compañía. A continuación te dejamos el enlace de la presentación: