Square Enix Present revela Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy

Durante el evento Square Enix Present, y como parte de la celebración del 25 aniversario, el estudio anunció la nueva trilogía "Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy".

Este paquete contiene contienen Tomb Raider: Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration y Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition con todos sus contenidos descargables en un solo combo.

¿Dónde conseguir Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy?

La "nueva" colección ya se encuentra disponible para PS4, Xbox One y PC, con un precio de 49.99 euros. Sin embargo, durante dos semanas estará con un 60% de descuento, por lo que se podrá adquirir por solo 19.99 euros.

Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy es la edición completa de los galardonados juegos sobre el origen de Tomb Raider. Esta colección presenta todo el contenido en edición definitiva de cada una de las aclamadas precuelas: Tomb Raider: Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration y Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition.

Nueva serie en Netflix

Adicionalmente, Square Enix reveló una nueva serie animada que estará a cargo de Netflix, por el momento, sin fecha de lanzamiento confirmada.