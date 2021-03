Square Enix Presents anunció Life Is Strange: True Colors

Durante el evento Square Enix Presents, la compañía reveló una de las secuelas más esperadas "Life is Strange: True Colors". Este nuevo título seguirá bajo el mando de Deck Nine Games, estudio desarrollador de Life is Strange: Before the Storm, en colaboración con Square Enix External Studios.

Life is Strange: True Colors

En este juego viajaremos a Haven Springs con Alex Chen, que siempre ha ocultado su maldición: el poder de la empatía extrema, una habilidad sobrenatural para sentir, absorber y manipular los sentimientos intensos de los demás, que percibe como auras de colores. Tras la muerte de su hermano, supuestamente accidental, Alex debe aprender a controlar su poder para descubrir la verdad y los oscuros secretos que oculta un pueblo pequeño. El futuro de Alex Chen está en tus manos, tú eres quien controla su aventura y su poder.



Jeff Litchford, vicepresidente de Deck Nine Games, afirma:

Ha sido un verdadero honor volver al dinámico, emotivo e impactante mundo de Life is Strange. Estamos encantados de compartir esta nueva historia con el mundo; una historia sobre la empatía, las relaciones humanas y lo difícil que es encontrar un hogar. Gracias a todos los avances que hemos hecho desde Life is Strange: Before the Storm en cuanto a técnicas narrativas, tecnología de desarrollo e interpretación vocal, será posible sumergirse en el fascinante mundo de Life is Strange: True Colors como nunca antes.

Durante el evento también se ha anunciado Life is Strange Remastered Collection. Esta colección contendrá las ediciones remasterizadas de Life is Strange y Life is Strange: Before the Storm, con gráficos y animaciones mejoradas. La colección estará disponible a finales de este año dentro de Life is Strange: True Colors Ultimate Edition y también por separado.

Por primera vez en esta serie, no habrá que esperar para jugar a los próximos episodios, sino que será posible disfrutar de Life is Strange: True Colors por completo.

Noticias Relacionadas Fortnite Temporada 6: Conoce todos los personajes y novedades que llegaron al juego



Life is Strange: True Colors estará disponible en formato físico y digital en tres ediciones: la edición estándar, la Deluxe Edition y la Ultimate Edition. Todos los detalles sobre cada edición están en lifeisstrange.com. Quienes reserven Life is Strange: True Colors recibirán 4 atuendos adicionales para Alex en el juego.



Life is Strange: True Colors se lanzará el 10 de septiembre de 2021 para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S y PC a través de Steam, Windows Store, además de Google Stadia.