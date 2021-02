¿Qué es Avatar Studios y por qué emociona a los fans de la serie?

El pasado miércoles 24 de febrero, ViacomCBS y Nickelodeon, anunciaron la creación de Avatar Studios, este estudio tendrá como labor continuar con la creación de las demás historias que componen el universo de “Avatar: El ultimo maestro aire” y la “Leyenda de Korra”.

Los creadores de estas series Michael DiMartino y Bryan Konietzko encabezarán este estudio junto con los demás corporativos de Nickelodeon, como son Ramsey Raito.

Nickelodeon está lanzando Avatar Studios, una nueva división para crear contenido original que abarca series animadas y películas basadas en el mundo de Avatar: The Last Airbender y The Legend of Korra.